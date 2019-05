CĂLĂUZIRE ZILNICĂ Arhanghelul Mihail pe ZODII: DUMINICĂ 19 MAI 2019. Mesajul şi rugăciunea zilei!

De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !

Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta ? Prin semne , intuitii, senzatii de bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu ; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care ii cheama !

Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente.

Un Arhanghel nu va interveni pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi.

Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti. Mesajele sunt primite prin intermediul formei de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje divine de ghidare.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

MISCAREA ESTE FOARTE IMPORTANTA PENTRU TINE

Arhanghelul Mihail impreuna cu Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii) iti transmit acest mesaj – si cu certitudine l-ai mai primit si prin intuitia ta recenta – pentru a exersa sau sa adaugi mai multe forme de miscare pentru corpul tau fizic in programul zilei, in caz ca nu o faci. Fie ca acest mesaj sa fie o validare ca a fi activ este o componenta cheie a sanatatii tale si/sau a vindecarii (in caz ca este nevoie de o vindecare). Chiar daca o rutina consistenta zilnica de exercitii fizice nu ti se pare ca se potriveste cu programul tau, sau cu banii pe care ii ai sau cu orice sabotori iti apar, arhanghelii te pot ajuta sa gasesti cai placute ca totusi sa faci miscare fizica in fiecare zi. Ei sunt si puternici motivatori pentru cei ce amana sau gasesc scuze sa nu faca sport.

ALTE SEMNIFICATII POSIBILE : iesi afara in aer proaspat si sub raze de soare, iti ajuta sa ai o sanatate optima ; este sanatos sa te preocupe sa iti mentii silueta sub control ; miscare iti modeleaza corpul si reduce stresul ; sportul face ca hormonii de fericire sa fie degajati de creier ; ai nevoie sa iti intaresti corpul ; ai mai multa energie atunci cand faci sport.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, Arhanghele Rafael, va multumesc ca ma motivati si ma ghidati spre un program de exercitii fizice care sa se potriveasca cu programul meu, cu interesele mele si cu bugetul meu.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

INCEARCA CEVA NOU

"Vei sti ca poti face ceva doar atunci cand vei incerca sa faci !"

Un motiv pentru care poti simti plictiseala cand si cand este ca faci fix aceleai lucru din nou si din nou. Ca sa simti entuziasm despre viata ta este nevoie sa incerci si sa inveti lucruri noi. Acest mesaj iti cere sa te gandesti la ceva ce ti-ai dorit mereu sa faci si sa incepi sa inveti mai multe despre asta. Cere familiei si prietenilor sa iti fie alaturi in aceasta noua aventura. Cand incerci ceva nou, te poti simti ciudat la inceput si poti gandi ca nu va functiona. Dar tu fa tot ce poti mai bine ca sa iti placa ce faci si nu te preocupa sa fii perfect sau sa reusesti, in special la inceput. Cu cat te relaxezi mai mult si te distrezi, cu atat va merge mai bine totul. Asadar, inscrie-te la acel curs unde vei invata ce iti doresti sau poate mergi la un sport. Intinde-te dincolo de ce crezi ca poti face. Poti descoperi ca iti va placea mult acest nou si iti vei face si noi conexiuni umane cu aceasta ocazie.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca ma calauzesti sa imi explorez si traiesc viata in moduri noi pline de bucurie si entuziasm care ma dezvolta si ma conecteaza cu oameni, locuri, situatii benefice pentru mine.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

MAI USOR ESTE MAI BINE !

Arhanghelul Mihail impreuna cu Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii) iti trimit acest mesaj ca sa ti se reaminteasca sa te opresti, sa incetinesti, sa te relaxezi si sa respiri. Ei spun ca ai impins prea tare, cu efect de extenuare, spre directiile dorite de tine si in ritmul dorit de tine. Astfel, ei te ghideaza sa o iei mai usurel si sa le dai lor orice ingrijorari si preocupari. Uneori, situatiile se rezolva de la sine atunci cand ne indepartam de pe ele cu atentia noastra exagerata, deci acest mesaj este si un indemn sa te retragi pentru o vreme din subiectele ce te streseaza. Asta poate implica si sa pleci fizic, sa faci o mica excursie relaxanta in weekend sau doar sa te detasezi dintr-o situatie pana cand apare o prima miscare care nu e generata de implicarea ta. Primul gand care iti vine in minte dupa ce ai citit aceste randuri este trimis de intuitia ta si actioneaza conform lui.

ALTE SEMNIFICATII POSIBILE : practica tehnici de reducere a stresului cum ar fi meditatia, masajul sau yoga ; dormi mai mult si mai bine ; da drumul unei relatii stresante sau unei situatii considerate de tine ingrijoratoare ; gandeste si rosteste mesaje blande despre tine.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, Arhanghele Rafael, va rog sa ma ajutati sa ma detasez, sa ma retrag si sa dau drumul pentru ca sa fac loc vindecarii oricarei situatii sau relatii ce ma preocupa acum.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.