CALĂUZIRE ZILNICĂ Arhanghelul Mihail pe ZODII: DUMINICĂ 26 IANUARIE 2020. Mesajul şi rugăciunea zilei

Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !

Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta ? Prin semne , intuitii, senzatii de bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu ; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care ii cheama !

Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente.

Un Arhanghel nu va interveni pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi.

Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti. Mesajele sunt primite prin intermediul formei de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje divine de ghidare.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

RECUNOSTINTA

Atragi mai multe binecuvantari atunci cand apreciezi actualele tale binecuvantari.

Acesta este un mesaj puternic si foarte iubitor pe care il primesc, pentru ca energia recunostintei este magnetica si vindecatoare. Cand ai o apreciere sincera si autentica pentru toate binecuvantarile prezente in viata ta, tu deschizi usa pentru ele sa continue sa vina. Recunostinta este o rugaciune ce atrage oportunitati minunate si relatii la inaltime. Este opusul starii de a te plange, vaita, victimiza care este de fapt rugaciunea negativitatii ce atrage si mai multa negativitate. Acest mesaj iti cere sa recunosti toate motivele de recunostinta ce te inconjoara pe tine si familia ta si munca ta creativa. Fii recunoscator pentru maine si automat vei sterge toate ingrijorarile pentru viitor. Esti in siguranta sa iti deschizi inima spre experienta calda si iubitoare de a fi recunoscator pentru ceea ce ai, ce ai avut in trecut si ce vei avea in viitor. Recunostinta este credinta in actiune.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca imi aduci mesajul plin de iubire al recunostintei. Simt recunostinta pentru tot ceea ce este in viata mea acum!

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

SUCCES

Felicitari – ai reusit!

Munca ta sustinuta de pana acum incepe sa dea rezultate pe care deja le vezi sau pe care inca nu le vezi desi ele exista deja in plan divin si in curand vor fi vazute si in manifestare. Primesti recunoastere, primesti recompense, primesti tot ce e mai bun si meriti sa ai, fiind copilul mult iubit al lui Dumnezeu.

Acest mesaj anunta succesul venind spre tine si iti cere sa iti mentii credinta neclintita pe masura ce mergi in continuare pe calea ta si faci actiuni concrete, sustinute de o energie buna, optimista si increzatoare. Rezultatul iti va depasi asteptarile si va fi o piatra de hotar importanta pe drumul spre visul cel mare.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca imi aduci aceasta veste buna si incurajare. Multumesc pentru sustinerea si protectia ta zilnica.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

SUSTINERE IN MUNCA TA

Orice munca ce implica scrisul sau orice proiect creativ ai beneficiaza de ajutor din exterior si de sustinere divina.

Ai primit acest mesaj pentru ca divinitatea vrea sa te ajute sa iti pui stralucire asupra muncii tale creative pentru a lumina puternic si a fi vazuta de oricine, admirata si oamenii sa beneficieze de pe urma ei. Esti, asadar, ghidat sa cauti sfaturi si recomandari de la oameni experimentati in domeniul profesional in care lucrezi. Scopul nu este ca sa ti se diminueze propriile tale abilitati sau altcineva sa iti critice munca. Poti primi incurajare de la inca un rand de ochi si poti da si tu la randul tau idei noi si inspiratii. Te poti simti reticent sa obtii o opinie proaspata, simtindu-te foarte protector cu munca ta. Totusi ingerii vad ca facand asa, vei da muncii tale finalizarea necesara pentru aprecierea, acceptarea si placerea publica. Poate ca vei primi intrebari despre proiect la care nu te-ai gandit si iti este mai usor sa iti raspunzi la ele inainte si nu dupa ce munca este terminata. Ai incredere ca vei fi calauzit divin sa colaborezi doar cu oamenii ce iti ajuta munca si o fac sa straluceasca asa cum merita.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, Arhanghele Gabriel, multumesc pentru indrumarea pe care o primesc de la voi prin oamenii pentru ca munca mea sa fie apreciata, imbunatatita si dezvoltata asa cum merita.

