CĂLĂUZIRE ZILNICĂ Arhanghelul Mihail pe ZODII: JOI 14 februarie 2019. Mesajul şi rugăciunea zilei!

Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta ? Prin semne lasate in calea ta, intuitii, senzatii de bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.

Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail pentru mesajele zilnice!

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu ; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care ii cheama !

Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente.

Un Arhanghel nu va interveni pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi.

Arhanghelul Mihail este foarte puternic, cu rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna "cel ce este asemenea lui Dumnezeu". Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul.

Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti.

Mesajele sunt primite prin intermediul formei stravechi de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje divine de ghidare.

Vei simti cu siguranta ce rol are acest mesaj pentru tine in aceasta zi. Sufletul tau iti va fi recunoscator.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

VREME DE FERTILITATE

"Este timpul perfect pentru tine sa incepi proiecte noi, sa accesezi idei noi si sa dai nastere unor conditii noi pentru viata ta. "

Primavara este o stare si ea este oricand lumina incepe sa creasca in mintea si in intregul tau sistem. Daca te simti intunecat, greoi, depresiv, atunci te poti lumina umplandu-te cu intentii pozitive, cu alimente hranitoare si cu orice care iti aprinde trairile de iubire. Inconjoara-te cu frumos, flori frumoase, oameni frumosi, cu culori stralucitoare in casa si garderoba si trage perdelele si draperiile intr-o parte ca sa intre lumina naturala. Poti picta in interiorul tau o priveliste mai insorita decat vezi afara, ceea ce va creste sansa de noi oportunitati, pentru ca ce se aseamana se aduna. Simte-te mai energizat si puternic pe masura ce iti improspatezi lumea interna si externa. Apoi capitalizeaza aceasta vigoare crescuta prin startul unui nou proiect care iti umple inima de entuziasm.

Diverse semnificatii ale acestui mesaj : mesajul poate semnifica aparitia unei sarcini la orizont, un bebe e pe drum ; vei fi implicat in conceptia sanatoasa a unui copil, intr-o adoptie sau o chestiune de custodie ; dorinta ta se va manifesta deplin la primavara ; noile tale idei vor avea succes ; este un moment oportun sa faci schimbari de viata.

Rugaciune : Arhanghele Mihail si dragi ingeri, va multumesc pentru sustinerea voastra clipa de clipa in timp ce las noul si prospetimea sa intre in viata mea. Sunt plin de recunostinta ca imi sunteti alaturi !

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

PRIMESTE SI MULTUMESTE

"Da-ti permisiunea sa primesti. Acest lucru iti va creste intuitia, energia si abilitatea de a da altora."

Tu ai in tine o parte materna prin care ai grija in mod natural de cei aflati in nevoie, totusi aceasta trebuie echilibrata cu a primi, altfel acest flux se blocheaza. A primi este esenta energiei feminine care exista in fiecare om, indiferent de sexul sau. A primi inseamna a permite cu gratie si recunosinta sa vina la tine abunenta vietii. Daca te simti vinovat ca ceri altora ajutorul sau daca te simti prost cand primesti cadouri, atunci iti blochezi energia feminina si deci echilibrul intern si extern. Receptivitatea ta este la fel de naturala ca energia ta de a ingriji si a dai. Daca te deschizi si primesti, auzi mai bine mesajul ingerilor. Atunci cand primesti, ai mai multe resurse ca ulterior sa poti da si altora. Incepe prin a observa sutele de daruri ale vietii pe care le primesti in fiecare zi, fie ca vezi frumusetea din natura, fie ca asisti la magia unei atingeri sau imbratisari cu alt om sau primesti alte forme de daruri. Simte si spune Multumesc pentru fiecare cadou si sa stii ca ele iti umplu interiorul, mentinand fluxul divin puternic in viata ta.

Diverse semnificatii ale acestui mesaj : stai in liniste, neclintit si asculta ; elibereaza vinovatia pentru a primi ; cere ajutor la nevoie ; creste-ti capacitatea de constientizare a clipei prezente ; apare vindecarea ; fii mai mult in energia ta feminina ; sunt conditii favorabile pentru conceperea unui copil, pentru sarcina sau nastere, inclusiv adoptie sau aranjamente favorabile de custodie a unui copil.

Rugaciune : Arhanghele Mihail si dragi ingeri, va multumesc pentru toate darurile zilnice ale vietii si pentru faptul ca ma calauziti sa le vad, sa le primesc si sa multumesc din toata inima pentru ele.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

FII UN OM BUN SI BLAND

"Elibereaza judecata despre tine si despre altii si focuseaza-te pe iubirea si lumina care exista in fiecare om."

Blandetea este forta din spatele adevaratei puteri si ea vine din faptul ca te alimentezi cu cuvinte hranitoare, ganduri, intentii, fapte si tot felul de alimente de vibratie si energie ridicata. Pune-ti un scut impotriva asprimii plasand o intentie de a atrage numai lectii de viata si relatii bune si blande. Transforma asprimea in delicatete refuzand sa vezi orice altceva in afara de lumina stralucitoare ce exista in fiecare persoana si situatie. Aceasta intentie incepe cu relatia cu tine insuti. Fii foarte bland cu tine in toate modurile posibile. Fii fericit, fii bun, fii dulce si mai presus, fii onest fata de tine.

Diverse semnificatii ale acestui mesaj : elibereaza spre divinitate vinovatia si rusinea pentru a fi vindecate si transmutate ; mentine ganduri pozitive despre tine si despre altii ; evita barfa sau vorbitul prost despre tine si despre altii ; iarta-te pe tine sau pe altcineva ; nu mai fii asa de dur cu tine sau cu altii ; elibereaza tendintele perfectioniste.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca, impreuna cu ingerii feminitatii, ma calauzesti sa fiu un om bun, bland, plin de compasiune si iubire cu mine si cu oamenii intalniti in viata mea.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO