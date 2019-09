CALAUZIRE ZILNICA Arhanghelul Mihail pe ZODII: JOI 26 SEPTEMBRIE 2019. Mesajul si rugaciunea zilei!

De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !

Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta ? Prin semne , intuitii, senzatii de bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu ; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care ii cheama !

Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente.

Un Arhanghel nu va interveni pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi.

Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti. Mesajele sunt primite prin intermediul formei de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje divine de ghidare.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

Pazit si protejat.

Ingerii te protejeaza in aceasta situatie precum si in alte domenii ale vietii. Tu si ingerii tai formati o echipa. Urmeaza calauzirea pe care ei ti-o dau pe calea propriei intuitii. Se pare ca ai tras aceasta carte pentru ca treci printr-o schimbare majora si te simti vulnerabil, insa ea este un simbol care iti aminteste ca ingerii vegheaza tot timpul asupra ta. Aceasta carte iti cere sa renunti la masurile de aparare in relatie cu oamenii. Deschide-ti inima pentru a darui si primi iubirea, pentru a te putea bucura de relatia pe care o doresti atat de profund. Fii tu insuti in relatie cu altii si spune ingerilor ce simti. Acest lucru va permite altora sa te cunoasca, sa te sprijine si sa te iubeasca.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE: nevoile tale financiare vor fi implinite / vei avea un rezultat fericit intr-o problema juridica / somn usor – ingerii vegheaza asupra casei tale / copiii sunt protejati si in siguranta.

Rugaciune: Multumesc pentru protectia mea si a persoanelor pe care le iubesc, pentru ca suntem in siguranta si toate nevoile ne sunt implinite. Acum accept ajutorul tau cu recunostinta si cu slava, stiind ca e bine pentru mine si pentru toti ceilalti sa acceptam ajutorul ceresc. Multumesc, multumesc, multumesc !

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

Petrece mai mult timp in aer liber.

Ingerii iti trimit un mesaj, cerandu-ti sa mergi afara si sa te conectezi la energiile naturii. Aerul proaspat si racoros te va ajuta sa auzi mai usor si mai clar vocea divina, iar peisajul natural iti va relaxa trupul si mintea. Toti acesti factori reduc stresul si grijile, ceea ce iti va permite sa atragi entitati favorabile si sa manifesti dorinte la niveluri mai inalte. Gandeste-te la activitatile in aer liber ca la o investitie care iti aduce dividende in toate privintele.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE: fa mai multa miscare / fa plimbari sau drumetii / fa fotografii in natura / asigura-te ca locuinta este favorabila sanatatii, curatand-o energetic / pastreaza plante si alte elemente naturale acasa ori la munca / misiunea ta personala in aceasta viata implica si mediul sau animalele / deschide ferestrele des pentru ca aerul proaspat sa poata intra acasa ori la serviciu.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, iti multumesc ca ma motivezi sa imi petrec mai mult timp in aer liber si sa ajuti sa ma relaxez si sa ma bucur de viata conectandu-ma cu natura.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

RESPECTUL DE SINE

Arhanghelul Mihail te sprijina in cautarea fericirii, a sanatatii si abundentei, sfatuindu-te sa te respecti si sa te iubesti. Situatia care te preocupa are unele aspecte disfunctionale care iti pot influenta negativ stima de sine. Acest mesaj este un semn ca a venit vremea sa te cinstesti chiar daca altii nu te trateaza asa cum meriti. Meriti respectul de sine si respectul celorlalti, fiindca sunteti unul dintre copiii iubiti ai lui Dumnezeu (ca oricare fiita, conform adevarului spiritual).

SEMNIFICATII ALTERNATIVE: apeleaza la consilieri specializati in stima de sine / paraseste o situatie abuziva / renunta la comportamentele despre care stii ca nu sunt sanatoase ori potrivite pentru tine, pentru ca invinovatirea afecteaza respectul de sine / insista ca altii sa te trateze cu respect.

Rugaciune: Doamne Dumnezeule, Arhanghele Mihail si voi ingeri, va multumesc ca ma ajutati sa ma vad asa cum ma vedeti voi, prin ochii iubirii. Va multumesc ca ma cinstiti si respectati, va rog sa ma calauziti sa ma exprim in numele meu. Va cer protectia in toate relatiile mele, astfel incat sa fiu inconjurat de oameni iubitori si buni. Amin !

