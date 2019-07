CĂLĂUZIRE ZILNICA Arhanghelul Mihail pe ZODII: JOI 4 IULIE 2019. Mesajul şi rugăciunea zilei!

Numele Arhanghelului Mihail inseamna "Cel ce este asemenea lui Dumnezeu". Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !

Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta ? Prin semne , intuitii, senzatii de bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu ; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care ii cheama !

Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente.

Un Arhanghel nu va interveni pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi.

Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti. Mesajele sunt primite prin intermediul formei de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje divine de ghidare.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

OPORTUNITATE DE AUR

"Usi importante se deschid acum pentru tine. Paseste prin ele."

Precum oceanul, viata se misca in valuri si maree. Timpul potrivit este totul deci cand o oportunitate ti se prezinta, este bine sa o accepti in acel moment. Tot ce ai facut ca sa te pregatesti, te va insoti acum. Daca vei ezita sau vei amana acum, o alta oportunitate va veni candva insa nu stii exact cand, exact cum vin valurile si cum mareele curata continuu. Precum oceanul, viata este plina de varietate si frumusete. Bucura-te sa experimentezi ritmurile sale variate si permite indoielilor sa fie spalate de maree.

Diverse semnificatii ale acestui mesaj : nu ezita ; acum este momentul potrivit sa faci ceva la care te-ai gandit intens ; rugaciunile ti-au fost raspunse ; pregateste-te pentru o schimbare mare si fericita ; sarbatoreste-ti succesul ; fii constient ca esti calificat si pregatit pentru aceasta noua oportunitate.

Rugaciune : Arhanghele Mihail si dragi ingeri, va multumesc pentru sustinere si intarirea credintei in viata, in oportunitatile si miracolele ce vin spre mine, in puterea mea de a le vedea, simti si primi in viata mea.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

SENSIBILITATE CRESCUTA

"Sensibilitatea ta este din ce in ce mai ridicata. Evita relatiile, mediile, situatiile aspre si abuzul de chimicale."

Asa cum iti purifici lumea interioara de ganduri, actiuni si intentii negative, la fel este natural sa cauti puritate si in lumea ta exterioara. Acest mesaj iti este transmis ca sa fii constient de sensibilitatea ta in crestere. Ai muncit cu tine si ai mai inlaturat straturi de protectie in fata unor atacuri care existau doar in mintea ta si care iti blocau constiinta spirituala. Acum esti pe calea evolutiei tale iar ea iti solicita sa fii mult mai atent si treaz pentru ca accesezi nivele mai ridicate de sensibilitate la tot ce e impur si aspru. Corpul tau este un instrument demn de incredere prin care iti masori nivelul de toleranta. Fii foarte clar cu privire la ce iti spune corpul sa eviti. Ai grija excelenta de corpul tau iar el te va servi mult si bine.

Diverse semnificatii ale acestui mesaj : constientizeaza-ti si onoreaza-ti sensibilitatea ; fa pasi sa te protejezi de negativitate ; evita chimicalele ; stai departe de situatiile ce au o mare galagie, emisiuni si media violenta, medii foarte aglomerate, oameni negativi si certareti.

Rugaciune : Arhanghele Mihail si dragi ingeri, va multumesc pentru protectie si pentru calauzire spre oamenii, situatiile, alimentele, gandurile si emotiile pure, curate si inaltatoare.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

TOTUL ESTE BINE ACASA

"O situatie ce tine de locul numit de tine acasa se imbunatateste, fie printr-o mutare fie printr-o schimbare sanatoasa facuta de cei ce locuiesc in ea."

Exista o flacara vesnic aprinsa in sufletul tau si aceasta este lumina, samanta si scanteia constiintei tale. Lumea ta exterioara reflecta lumea interioara. Priveste de jur imprejur in casa ta. Reflecta ea caldura ? Daca nu, acest lucru se poate remedia cu usurinta. Este doar o chestiune de a-ti folosi imaginatia creativa ca sa adaugi energie calda in spatiul unde locuiesti, cum ar fi sa aprinzi lumanarele, sa pui perne si paturi foarte confortabile, sa creezi zone suave de iluminat sau sa pui flori proaspete sau mesaje inspirationale. Incalzindu-ti lumea exterioara, flacara ta interioara va oferi raspuns si cele doua lumi se vor intalni. Asta iti creste nivelul de energie care duce la si mai multe imbunatatiri in lumea exterioara. Observa cum aceste mici actiuni duce la o crestere a caldurii in toti cei ce locuiesc in acest spatiu. Flacara caldurii curata negativitatea si aduce o noua vigoare si o invitatie irestibila.

Diverse semnificatii ale acestui mesaj : te poti muta intr-un nou camin ; abia te-ai mutat ; o noua persoana se poate muta cu tine ; cineva se poate muta din actualul tau spatiu ; exista o crestere a armoniei si/sau romantismului in casa ; se rezolva o problema cu vecinii ; curata-ti spatiul casei ; remodeleaza ; sa stii ca locuinta ta este in siguranta si protejata.

Rugaciune : Arhanghele Mihail si dragi ingeri protectori, va multumesc pentru ca imi protejati caminul si imi calauziti actiuni constructive pentru a transforma caminul intr-un loc sacru in care sa imi incarc energia pozitiva in fiecare zi.

