CALAUZIRE ZILNICA Arhanghelul Mihail pe ZODII: JOI 7 februarie 2019. Mesajul si rugaciunea zilei!

Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta ? Prin semne lasate in calea ta, intuitii, senzatii de bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.

Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail pentru mesajele zilnice!

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu ; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care ii cheama !

Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente.

Un Arhanghel nu va interveni pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi.

Arhanghelul Mihail este foarte puternic, cu rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna "cel ce este asemenea lui Dumnezeu". Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul.

Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti.

Mesajele sunt primite prin intermediul formei stravechi de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje divine de ghidare.

Vei simti cu siguranta ce rol are acest mesaj pentru tine in aceasta zi. Sufletul tau iti va fi recunoscator.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

INTERVENTIE DIVINA PENTRU TINE

"Dumnezeu iti trimite miracole pentru a raspunde rugaciunilor tale sincere. Mentine-ti credinta !"

Te poti astepta la un mircacol drept ajutor pentru o situatie care te preocupa sau ingrijoreaza acum. Rugaciunile tale sincere precum si rugaciunile de la mai multi oameni au fost auzite si iti sunt raspunse. Acest mesaj indica nevoia de a auzi si a urma ghidarea divina. Multe rugaciuni sunt raspunse de Dumnezeu prin trimiterea spre tine a unui set clar de instructiuni pentru a urma anumite actiuni concrete care vor duce la rezultatul final binecuvantat. Deci mentine-ti mintea clara ca sa nu pierzi ocazia de a le auzi, simti, intui, vedea. Creaza spatiu tacut deasemenea, ca sa poti auzi vocea aceea interioara a ta care este vocea lui Dumnezeu din tine. Spiritul sfant ce este trimis de divinitate in tine, sa te insoteasca permanent in calatoria vietii, iti vorbeste mereu (prin ce simti, prin intuitii, prin acele senzatii in care stii, pur si simplu, ce sa faci, stii care este adevarul tau, indiferent cine ce zice sau in ce credeai inainte).

Continua sa dai aceasta situatie stresanta lui Dumnezeu prin rugaciuni, inclusiv rugandu-te pentru ajutor in a putea preda ingrijorarile, in caz ca te zbati cu probleme de frica sau control. Aurul si auriul sunt asociate cu energia lui Iisus si iti este recomandat acum sa porti aur si sa te reconectezi cu Iisus.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru acest minunat mesaj si pentru ca esti alaturi de mine, impreuna cu toate calauzele mele divine, clipa de clipa. Te iubesc !

Citeste aici mesajul saptamanal al ingerilor pazitori pentru zodia ta .

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

PRIMESTI PROTECTIE SPIRITUALA

"Esti supravegheat(a) si esti protejat(a) fizic, emotional si energetic."

Acest mesaj este o noua reasigurare de la Arhanghelul Mihail ca esti protejat si ca rugaciunile ti-au fost auzite si raspunse. Poate te-ai simtit vulnerabil in ultimul timp sau ai fost atacat verbal, fizic sau psihic. Se poate ca cineva sa te provoace dar Dumnezeu si ingerii vor sa stii ca sunt cu atentia de jur imprejurul tau si ca au grija de tine si de cei dragi tie. Acesta este un semn si ca un aspect emotional sau fizic poate fi rezultat dintr-un atac energetic in care cineva a trimis energie de furie sau gelozie spre tine. Obisnuieste-te sa traiesti inconjurat zilnic de energia de protectie oferita tie de Dumnezeu, Iisus si Arhanghelul Mihail pe care o poti avea prin alegerea ta. Ea iti este la dispozitie dar ai si liberul arbitru de a experimenta viata si contactul cu altii (purtatori de tot felul de energii) si fara aceasta protectie. Si rugaciunile de protectie te ajuta sa iti cureti rapid campul energetic.

Vizualizeaza-te intr-o mare sfera de protectie de culoare mov regal care este radiatia divina a lui Dumnezeu ce permite ca doar iubirea sa intre si sa iasa din aceasta sfera. Aceasta lumina mov va respinge orice energie negativa si o va transmuta in iubire vindecatoare atat pentru tine cat si pentru "agresorul" tau. Astfel, in loc sa te plangi sau sa te temi de oricine ar trimite sau aduce negativitate pe drumul tau, constient sau nu, tu ajuti sa aduci iubire vindecatoare in lume.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru toata protectia de care am parte de la tine si de la ingerii tai pe care acum o doresc in fiecare zi si o cer cu tarie si recunostinta.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

PRIMESTI AJUTOR SA VEZI LECTIILE DE VIATA DINTR-O SITUATIE

"Te poti elibera de tipare repetitive negative prin rugaciunea de a sti ce lectie si binecuvantare contin acestea pentru tine."

Acest mesaj este o reasigurare ca provocarile pe care le experimentezi iti aduc lectii de viata valoroase care te invata noi lucruri despre tine. Situatiile care te deranjeaza nu sunt "teste" – ele sunt experiente care ne ajuta sa invatam adevarurile despre noi si despre altii.

Daca continui sa traiesti situatii repetitive ce se incadreaza intr-un sablon, cheia de a te elibera de aceste cicluri negative este sa intelegi ce lectie iti ofera ele. De exemplu, o serie de relatii negative poate fi o oportunitate pentru tine sa iti vezi nivelul de respect de sine. Atragi si te implici in relatii de acest tip din cauza credintei ca tu nu poti avea parteneriate sanatoase ? Ai de lucrat sa iti schimbi aceste credinte cu unele noi care reflecta adevarul, anume ca esti dupa chipul si asemanarea lui Dumnezeu si meriti cele mai frumoase parteneriate ! Asemenea constientizari si revelatii similare pot vindeca tipare negative ce tin de cariera, sanatate, mancare, bani si alte domenii.

Cere-i lui Dumnezeru sa iti releve care este lectia din spate dintr-o situatie ce te supara acum. Fii deschis sa vezi rolul pe care l-ai jucat in a accepta si duce mai departe aceste tipare. Intentia nu este sa dai vina pe tine ci sa iti asumi responsabilitatea pentru partea ta de creatie, ca un mod de imputernicire sa vezi tiparul si sa nu ii mai permiti sa continue.... cu ajutorul lui Dumnezeu, desigur.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma calauzesti sa imi vad si eliberez tiparele negative si sa traiesc o viata mai usoara si libera care sa reprezinte adevarul din mine cel de acum.

