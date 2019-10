CALAUZIRE ZILNICA Arhanghelul Mihail pe ZODII: LUNI 14 OCTOMBRIE 2019. Mesajul si rugaciunea zilei!

De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !



Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta ? Prin semne , intuitii, senzatii de bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.



Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu ; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care ii cheama !



Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente.

Un Arhanghel nu va interveni pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi.



Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti. Mesajele sunt primite prin intermediul formei de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje divine de ghidare.



Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC



DA-NE NOUA GRIJILE TALE



Grijile inutile nu iti fac bine, ba iti afecteaza si starea de sanatate fizica, mentala, emotionala. Ingerii vor sa te ajute. Arhanghelul Mihail si Rafael sunt pregatiti sa primeasca si sa transmuta orice stres, frica sau grija legata de sanatate sau de orice alt domeniu al vietii tale. Sunt multe moduri de a elibera frica spre ingeri, incluzand scrierea unei scrisori, vorbitul cu voce tare cu ingerii, explicarea sentimentelor tale in minte, cu intentia de a fi auzit de un anumit arhanghel ; sau inhalarea profund de stare de bine si apoi expirarea grijilor catre Dumnezeu si ingeri.



ALTE SEMNIFICATII POSIBILE : cere ajutor mai des (de la oameni si de la ingeri) ; vorbeste despre sentimentele tale cu oameni in care ai incredere dar si cu ingerii ; practica tehnici de relaxare cum ar fi masajul, meditatia, plimbari in natura sau yoga ; ai incredere ca totul este bine.



Rugaciune : Doamne Dumnezeule, Arhanghele Mihail si Rafael, sunt dispus sa imi eliberez fricile catre voi. Va rog sa imi permiteti sa dau drumul total pentru ca voi sa va calauziti total in aceasta situatie.



Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR



BUCURIE NECONDITIONATA



Primesti acest mesaj pentru a ti se reaminti ca este posibil sa experimentezi bucurie, indiferent ce se intampla in viata ta. Prea des noi punem conditii fericirii noastre, spunand "Voi fi bucuros atunci cand ... ". Totusi, daca iti mentii o minte usurata de negativitate, stres, frici, ingrijorare si o inima usoara si senina, ai toate sansele sa iti deschizi calea spre sanatate si fericire viitoare. Vitalitatea si puterea iti cresc, viata iti surade si atragi binele spre tine. Arhanghelii Mihail si Rafael te pot ajuta sa gasesti ceva vesel spre care sa te focusezi dar si sa constientizezi motivele pentru care esti recunoscator. Pe masura ce iti permiti azi sa fii vesel si fericit, vei atrage noi circumstante care sa iti creasca starea de bine si mai mult. Este un ciclu sanatos ce incepe cu starea prezenta de bine.



ALTE SEMNIFICATII POSIBILE : observa trei lucruri care te fac sa fii fericit ; fa o lista de motive de recunostinta ; mentine-ti gandurile focusate pe aici si acum ; mentine-ti intentia de a te bucura de fiecare moment din plin ; decizia la care te gandesti sa o iei va avea un final fericit.



Rugaciune : Doamne Dumnezeule, Arhanghele Mihail si Rafael, va multumesc pentru ca ma ajutati sa apreciez tot ce ma face sa simt bucurie acum.



Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI



OPINII NOI DESPRE NUTRITIE



Primesti acest mesaj pentru ca ti se recomanda sa aprofundezi mai mult informatii despre diete, ca sa te asiguri ca te hranesti corespunzator pentru un nivel ridicat de energie si vitalitate. Imbunatatirile in calitatea mancarurilor si a ceea ce bei stau la baza imbunatatirii starii tale de spirit si de sanatate. De exemplu, un nutritionist profesionist pe care il admiri te poate ajuta cu sfaturi pretioase compatibile cu tine. Daca te gandesti la starea de sanatate a cuiva care nu mananca prea sanatos, sa stii ca un nutritionist este in stare sa aduca argumente stiintifice care sa convinga o persoana sa aleaga mancare mai sanatoasa.



ALTE SEMNIFICATII POSIBILE : studiaza informatii despre nutitrie si influenta sa asupra sanatatii ; mananca mai sanatos ; asculta-ti trairile intuitive despre cum sa faci schimbari pozitive in nutritia ta ; onoreaza-ti trupul si hraneste-l cu alimente nutritive si sanatoase.



Rugaciune : Doamne Dumnezeule, Arhanghele Mihail si Rafael, dau in mainile voastre felul in care mananc si va rog sa ma calauziti spre alimente si bauturi care au gust bun, ma satura dar imi si sustin sanatatea ideala si greutatea pentru a fi un om suplu si sanatos.



