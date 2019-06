CĂLĂUZIRE ZILNICĂ Arhanghelul Mihail pe ZODII: LUNI 17 IUNIE 2019. Mesajul şi rugăciunea zilei!

De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !

Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta ? Prin semne , intuitii, senzatii de bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu ; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care ii cheama !

Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente.

Un Arhanghel nu va interveni pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi.

Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti. Mesajele sunt primite prin intermediul formei de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje divine de ghidare.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

ESTI INZESTRAT

"Esti inteligent si talentat ! Foloseste-ti aceste daruri speciale !"

Acest mesaj are intentia sa iti reaminteasca faptul ca esti foarte inteligent. Precum un computer de mare viteza si chiar mai bun decat acesta, tu ai abilitatea de a invata si memora foarte multe informatii. Esti priceput sa iti identifici subiectele care te intereseaza si care sunt parte din misiunea ta pe Pamant. Esti totodata inzestrat cu darul creativitatii, orice iti imaginezi ca vrei sa creezi, poti crea. Cu intelepciunea pe care o posezi si cu abilitatea de a o pune in practica, tu poti fi de succes la orice iti doresti.

Poate ca ai avut anumite experiente care te-au facut sa te indoiesti de acestea. Insa este doar o chestiune de a-ti da seama cum functioneaza mintea ta. De exemplu, tu poti gandi in imagini, deci ai nevoie de mai mult material vizual ca sa vezi totul cu ochii mintii. Sau poti gandi prin emotii caz in care vei invata si avea succes fiind in contact cu povesti emotionale sau prin a vorbi despre exemple ce implica trairi.

Daca unii oameni nu te inteleg, sa nu te deranjeze asta. Ce e important este ca tu sa nu uiti niciodata cum esti tu : o persoana inteleapta, talentata si inzestrata. Desi poti fi diferit de alti oameni pe unele subiecte, ai multe de oferit. Foloseste-ti talentele sa ii ajuti pe altii. Termina orice proiect pe care il incepi si sa stii ca esti un dar pentru aceasta lume in multe privinte !

Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca ma ajuti sa imi reamintesc toate calitatile pe care le am si care ma fac sa fiu o persoana valoroasa pe aceasta lume !

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

IMAGINEAZA-TI !

"Ce ai vedea, ce ai simti, ce ai gandi si ce ai auzi daca visul ti-ar deveni realitate?"

Atunci cand iti imaginezi un vis devenit realitate, tu il ajuti accelerat sa se intample. Acest mesaj te invita sa te gandesti la o dorinta pe care o vrei neaparat reala si sa iti imaginezi ca deja s-a implinit. Mai departe, inchide ochii si observa cum se simte corpul tau cand te gandesti la dorinta ta. Cum te simti – entuziasmat, fericit, nervos sau undeva intre acestea ? Simti furnicaturi undeva in corp ? Ce mai simti ?

Acum, observa ce vezi cand iti imaginezi dorinta devenita realitate. Ce oameni vezi, ce culori si ce lucruri observi ? Ce te vezi facand cand dorinta a devenit realitate ? Ce altceva vezi ?

Apoi, asculta ce cuvinte auzi in mintea ta. Ce auzi, ce crezi ca inseamna ? La acest punct, focuseaza-ti gandurile la visul tau. Ce idei ai?

Cand iti imaginezi ca un vis devine implinit si iti observi toate trairile, gandurile, cuvintele si viziunile, tu il ajuti sa se implineasca. Asa de mare este puterea imaginatiei umane. Uneori se numeste credinta. Vei fi surprins cand dorintele tale se vor implini in moduri mai bune decat ce credeai. Lasa-te sa vizualizezi tot felul de vise minunate cum se implinesc in imaginatia ta. Apoi sa ai incredere ca ele se vor implini in moduri care iti depasesc aceasta imaginatie.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca ma indrumi cum sa imi sustin visele ca ele sa devina realitate cu bucurie !

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

CURIOZITATE

"Incepe un nou proiect pe un subiect care iti starneste curiozitatea.."

Ce iti trezeste curiozitatea, intrebarile despre viata ? Despre ce ti-ar placea sa inveti mai multe ? Curiozitatea este ca o harta pentru drum care te ajuta sa stii mai multe despre directia preferata de sufletul tau. Esti curios in mod natural despre domeniile vietii care au legatura cu misiunea divinia pentru care ai venit pe Pamant.

Urmareste-ti gandurile si actiunile ca sa ai o mai buna constientizare despre ce te face sa fii curios. Observa care sunt acele subiecte care te entuziasmeaza, ce iti capteaza atentia la alti oameni. Prietenii tai apropiati si membrii de familie iti pot oferi observatiile lor despre ce apreciaza ei la tine ca te face sa fii interesat si curios, explorator si dornic de a sti si invata mai mult.

De exemplu, poti fi fascinat de stiinta, de vreme, de animale, de inot, de istoria egipteana sau de orice alt domeniu de viata. Acest mesaj te indeamna sa incepi un proiect personal care sa iti permita sa inveti mai multe despre pasiunea ta. Fa-ti timp sa citesti despre domeniile de interes, sa te uiti la videouri si filme, fa tu un experiment care sa te ajute sa afli mai mult. Cine stie, poate chiar tu vei fi una din persoanele care isi aduce contributia in vreun fel pe respectivul domeniu.

Cu alte cuvinte, foloseste-ti curiozitatea ca indicator si combustibil ca sa mergi mai departe in directia misiunii sufletului tau.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca ma calauzesti sa merg pe drumul sufletului meu pe care il recunosc prin curiozitatea si pasiunile mele in viata.

