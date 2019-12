CĂLĂUZIRE ZILNICĂ Arhanghelul Mihail pe ZODII: LUNI 30 DECEMBRIE 2019. Mesajul şi rugăciunea zilei!

De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !

Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta ? Prin semne , intuitii, senzatii de bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu ; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care ii cheama !

Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente.

Un Arhanghel nu va interveni pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi.

Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti. Mesajele sunt primite prin intermediul formei de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje divine de ghidare.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

MEDIA TE AJUTA

Poti ajunge la mai multi oameni daca muncesti prin videouri, prin scrieri, prin audio si prin media online.

Mesajele pe care tu le ai de transmis oamenilor trebuie sa fie trimise tare si departe, de aceea ai primit acest mesaj acum. Este timpul sa explorezi noi moduri media pentru munca ta si sa lasi oamenii sa stie despre proiectele tale prin publicitate in media. Daca deja ai inceput sa primesti ghidare sa iti cresti expunerea prin media, fie ca acest mesaj sa fie o motivatie aditionala sa faci acest lucru. Rugaciunile si dorintele tale de a avea mai mare expunere spre oameni, venituri mai mari si abilitatea de a atinge audiente mai mari sunt, iata, raspunse acum. Totul incepe cu tine facand primul mpas pentru a te duce spre cei care te pot ajuta si fiind proactiv in a crea materialele ce vor fi expuse si a accepta oportunitatile. Fa cercetare ce e mai potrivit pentru tine, lucreaza cu oameni specializati, contacteaza companii media. Orice actiune pe care o faci in acea directie te va propulsa si mai mult in arena publica.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, Arhanghele Gabriel, va multumesc pentru ca ma indemnati si ma sustineti sa imi duc mesajele muncii mele mai departe spre oameni. Va rog sa ma indrumati spre cele mai potrivite mijloace de expunere si sa ma ajutati sa am succes, trimitand oamenii spre mine.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

ESTI INSPIRAT(A)

Da, ideea ta este inspirata divin. Actioneaza conform ei si pune lucrurile in miscare.

Primesti acest mesaj ca o invitatie sa explorezi ceva nou ... si sa fii inspirat! Poate sa fie vorba de a calatori spre o locatie frumoasa care sa te inspire sau sa explorezi un muzeu sau un loc de cultura de unde sa iti vina o idee. Permite pasiunilor tale sa fie cele care sa iti indice incotro sa mergi pentru a crea cadrul si spatiul de a fi indrumat si inspirat divin. Gandeste-te la etapa de explorare ca la o investitie care va aduce beneficii viitoare. A calatori cu scopul de a te deschide sa fii inspirat divin cu idei ce te duc in urmatoarea ta etapa creativa de viata este un mod sigur de a te deschide, de a capata noi experiente culturale si de a descoperi medii noi inspirationale.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, dragi ghizi spirituali, va multumesc pentru ca ma indemnati si ma sustineti sa ma imi gasesc inspiratia interioara in locuri si medii exterioare potrivite acestei stari creative de inspiratie.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

RECUNOASTERE SI APRECIERE

Tu si realizarile tale primiti apreciere si onoare.

Felicitari! Acest mesaj anunta faptul ca vei primi recunoastere pentru toate eforturile si realizarile tale. Poate ca primesti atentie prin media, poate primesti complimente, poate primesti colaborari cu alti parteneri ce te aleg gratie calitatii muncii tale, poate primesti o promovare sau un bonus financiar de la superiorii tai. Acest mesaj este totodata si un semnal cu privire la propria ta apreciere de sine, care este cheia pentru o stima de sine ridicata. Este sanatos pentru tine sa recunosti si pretuiesti cat de mult ai muncit si sa te recompensezi tu primul pentru eforturile tale sustinute.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, dragi ghizi spirituali, va multumesc pentru ca ma indemnati sa nu uit sa fiu prima persoana care sa imi apreciez munca si pentru ca imi trimiteti dovezi ale aprecierii exterioare pe care o merit.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.