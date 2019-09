CALAUZIRE ZILNICA Arhanghelul Mihail pe ZODII: LUNI 30 SEPTEMBRIE 2019. Mesajul si rugaciunea zilei!

De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !

Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta ? Prin semne , intuitii, senzatii de bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu ; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care ii cheama !

Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente.

Un Arhanghel nu va interveni pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi.

Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti. Mesajele sunt primite prin intermediul formei de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje divine de ghidare.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

INCEARCA CEVA NOU

"Vei sti ca poti face ceva doar atunci cand vei incerca sa faci !"

Un motiv pentru care poti simti plictiseala cand si cand este ca faci fix aceleai lucru din nou si din nou. Ca sa simti entuziasm despre viata ta este nevoie sa incerci si sa inveti lucruri noi. Acest mesaj iti cere sa te gandesti la ceva ce ti-ai dorit mereu sa faci si sa incepi sa inveti mai multe despre asta. Cere familiei si prietenilor sa iti fie alaturi in aceasta noua aventura. Cand incerci ceva nou, te poti simti ciudat la inceput si poti gandi ca nu va functiona. Dar tu fa tot ce poti mai bine ca sa iti placa ce faci si nu te preocupa sa fii perfect sau sa reusesti, in special la inceput. Cu cat te relaxezi mai mult si te distrezi, cu atat va merge mai bine totul. Asadar, inscrie-te la acel curs unde vei invata ce iti doresti sau poate mergi la un sport. Intinde-te dincolo de ce crezi ca poti face. Poti descoperi ca iti va placea mult acest nou si iti vei face si noi conexiuni umane cu aceasta ocazie.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca ma calauzesti sa imi explorez si traiesc viata in moduri noi pline de bucurie si entuziasm care ma dezvolta si ma conecteaza cu oameni, locuri, situatii benefice pentru mine.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

MESAJ DE IUBIRE DE LA PARINTII TAI

"Indiferent ce a fost, este sau va fi, mama si tatal tau te iubesc asa de mult cat pot fi in stare !"

Acest mesaj iti transmite de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai de protectie faptul ca mama si tatal tau te iubesc chiar daca nu mereu reusesti sa le simti dragostea. Fiecare om isi arata iubirea in moduri diferite – de exemplu, unii oameni arata ca le pasa prin actiuni, cum ar fi sa iti dea lucruri sau sa incerce sa te ajute. Alti oameni exprima iubirea prin ceea ce spun sau scriu. Altii o fac prin gesturi fizice, imbratisari, pupaturi, atingeri. Altii o fac petrecand mai mult timp impreuna cu persoana iubita. Daca mama si tatal tau isi manifesta iubirea in feluri pe care nu le intelegi, poti vorbi cu ei despre aceste sentimente.

Legatura dintre parinti si copii nu poate fi rupta vreodata, indiferent ce se intampla si daca mai sunt toti pe acelasi plan fizic sau nu. Chiar si cand exista furie, parintii si copiii tot se iubesc adanc in inima. Daca te focusezi pe aceasta iubire care exista, ea va deveni si mai puternica si te ajuta sa te simti mult mai bine.

Daca parintii sunt furiosi unul pe altul sau ai amintiri din copilarie cand asa erau, tot poti alege sa ii iubesti in mod egal. Nu trebuie sa iei partea unuia. Toti oamenii au ceva bun in ei pentru care merita iubire. Iubirea ta pentru ei este puternica chiar daca nu ii vezi pe ambii foarte mult si in mod egal. Focuseaza-te pe tot ce e bun despre mama ta si despre tatal tau si astfel deschizi canalul de iubire spre ei care se intalneste cu canalul lor de iubire spre tine. asa vei putea sa le simti iubirea, indiferent daca mai sunt sau nu in viata. Iubirea nu moare niciodata.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca ma ajuti sa simt iubirea celor ce mi-au dat viata, sa imi simt iubirea pentru ei, sa simt iertare, acceptare, intelegere, compasiune si sa simt ca suntem impreuna pentru totdeauna.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

GANDURI FERICITE

"Ca sa te simti mai fericit chiar acum, gandeste-te la o amintire sau la orice care te face sa zambesti!"

Arhanghelul Mihail si ingerii sai iti spun ca fericirea este chiar simplu de obtinut: ea vine din a gandi constant ganduri fericite. Ai primit acest mesaj pentru ca ei iti spun ca in ultimul timp ai gandit unele ganduri care nu sunt pe aceeasi lungime de unda cu fericirea. Ei vor sa te ajute sa iti intorci viata spre bine prin schimbarea modului tau de a gandi.

Iti amintesti clipe din trecut, din copilarie, cand te-ai simtit cu adevarat fericit(a) si in siguranta? Gandeste-te acum la o amintire si simte-o in tot corpul tau. Chiar daca unele lucruri triste au loc acum in viata ta, tu ai puterea sa iti duci viata spre bine gandind ganduri de bine. Cu cat esti mai fericit, mai intai in mintea ta, cu atat mai repede lucrurile vor fi bune in viata ta. Fericirea este o energie magica care atrage experiente placute spre tine, deci nu amana sa alegi si sa mentii ganduri bune. Acest mesaj iti cere totodata sa ai ganduri bune si despre alti oameni. Tu poti oricand alege sa vezi binele sau raul legat de alti oameni. Ca sa ai relatii mai bune, focuseaza-te pe binele din tine si din altii, indiferent cum este relatia sau parerea ta despre ei.

Poti aduce mai mult bine in lume fiind tu o persoana vesela. Cand esti astfel, tu cresti starea de spirit in cei cu care esti in contact. Ce ganduri vesele poti gandi acum? Bucura-te de ele!

Rugaciune: Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca ma ajuti sa intretin ganduri pozitive, optimiste, de veselie, recunostinta si bucurie pentru viata!

