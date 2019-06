CALAUZIRE ZILNICA Arhanghelul Mihail pe ZODII: MARTI 25 IUNIE 2019. Mesajul si rugaciunea zilei!

De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !



Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta ? Prin semne , intuitii, senzatii de bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.



Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu ; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care ii cheama !



Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente.

Un Arhanghel nu va interveni pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi.



Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti. Mesajele sunt primite prin intermediul formei de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje divine de ghidare.



Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC



Detaseaza-te de o situatie



Te-ai implicat intr-o situatie in asa masura incat nu o mai poti privi cu obiectivitate. Aceasta carte iti arata ca a venit vremea sa faci un pas inapoi si sa ai o perspectiva mai larga a situatiei. Ingerii iti cer sa te detasezi de emotiile inconjuratoare si te vor ajuta sa faci asta. De asemenea, te vor ajuta sa depersonalizezi experienta in asa fel incat sa nu te simti jignit de comportamentul altora. Acest lucru te va feri sa reactionezi defensiv, iar actiunile tale vor porni din iubire si intelepciune. Permite-ti o pauza, departe de oamenii implicati. Nu trebuie sa stii solutia chiar acum, fiindca ingerii se ingrijesc de detalii. Pentru tine este important sa resimti acum o pace launtrica – o senzatie care iti va deschide perspective noi si utile.



SEMNIFICATII ALTERNATIVE : Nu te amesteca in certurile altora, lasa-i sa si le rezolve singuri / Manifesta compasiune fara sa porti povara altora / Cere Arhanghelului Mihail sa iti curete energia / E vremea sa parasesti o situatie sau o relatie nesanatoasa.



Rugaciune : Arhanghele Mihail, te rog sa folosesti sabia ta de foc pentru a taia orice atasament sau drama, astfel incat sa stiu ca pacea domneste peste tot inlauntrul meu si in aceasta situatie.



Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR



Copiii tai sunt vegheati de ingeri



Ingerii vor sa stii ca ei acorda o atentie deosebita copiilor tai. Ii calauzeste sa ramana in siguranta, sa isi dezvolte inzestrarile spirituale, sa isi descopere si sa isi urmeze misiunea divina personala in aceasta viata. Ingerii te asigura ca toti ingerii tai pazitori sunt demni de incredere si te influenteaza in bine.



SEMNIFICATII ALTERNATIVE : Misiunea ta personala in viata implica si copiii / ai asigurata o sarcina si nastere sanatoasa / o adoptie se va realiza cu succes / fa-ti timp sa fii alaturi de copiii de cristal / ingrijeste-te de copilul tau interior, jucandu-te, veselindu-te, iubindu-te / un copil din ceruri este fericit si iti trimite iubire / copiii tai sunt bine / lasa grijile privind copiii in seama lui Dumnezeu si al ingerilor.



Rugaciune : Iubiti ingeri pazitori ai copiilor mei nascuti si nenascuti, iubit Arhanghel Mihail, va multumesc ca vegheati asupra copiilor mei si le asigurati fericirea si sanatatea. Va rog sa ma calauziti cum sa cunosc cele mai bune cai de a fi un parinte bun si un adevarat model pentru copiii mei si ai altor oameni. Multumesc, multumesc, multumesc !



Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI



Crede si ai incredere



Pentru a rezolva aceasta situatie, trebuie sa crezi ca totul este vindecat si intregit chiar acum. Pe masura ce credinta devine mai puternica, se va deschide usa solutiilor divine. Increderea va permite mintii si trupului sa se relaxeze, marindu-ti energia si forta creatoare – doua calitati care se vor dovedi deosebit de utile pentru tine.



SEMNIFICATII ALTERNATIVE : Situatia care te preocupa va avea un rezultat fericit / Gandirea potrivita iti va aduce mai repede rezultatul dorit / Lasa grijile in seama lui Dumnezeu si a ingerilor / Ai incredere in tine insuti dar si in persoana la care e gandesti acum.



Rugaciune : Arhanghele Mihail, te rog vino in visele mele si inlocuieste teama cu credinta si cu incredere. Umple-ma cu tarie, curaj si incredere.



