CĂLĂUZIRE ZILNICĂ Arhanghelul Mihail pe ZODII: MARŢI 5 februarie 2019. Mesajul şi rugăciunea zilei!

Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta ? Prin semne lasate in calea ta, intuitii, senzatii de bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.

Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail pentru mesajele zilnice!

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu ; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care ii cheama !

Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente.

Un Arhanghel nu va interveni pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi.

Arhanghelul Mihail este foarte puternic, cu rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna "cel ce este asemenea lui Dumnezeu". Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul.

Mesajele sunt primite prin intermediul formei stravechi de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje divine de ghidare.

Vei simti cu siguranta ce rol are acest mesaj pentru tine in aceasta zi. Sufletul tau iti va fi recunoscator.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

AI NEVOIE DE RESPIRATIE CONSTIENTA – RESPIRA ADANC

Arhanghelul Mihail iti cere sa respiri adanc pentru a aduce pacea interioara si echilibrul in tine. Inspira calm. Expira stresul.

Sabia si scutul iti sunt oferite simbolic ca instrumente puternice de eliberare de stres. Arhanghelul Mihail este martorul faptului ca ai inceput sa respiri superficial ca raspuns al presiunilor vietii. Respiratia este o functie automata a corpului iar cand esti stresat, se schimba rata de respiratie si felul in care respiram, devenind parte a raspunsului sistemului nervos "lupta sau fugi". In yoga, respiratia este cunoscuta sub numele de "prana" sau energie universala care poate fi folosita pentru a gasi echilibrul dintre corp si minte. Arhanghelul Mihail afirma ca respiratia constienta este la fel de importanta pentru sanatate precum dieta si miscarea fizica. Peste zi, practica respiratia profunda. Multi oameni aduna tensiune intre umeri, pe spate si pe gat ; aceste zone se relaxeaza atunci cand respiri adanc. Si un oftat puternic echilibreaza energiile din corp rapid. Inspira sentimente de calm, expira sentimente de stres.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : invata tehnici de respiratie / mergi la yoga / invata sa iti controlezi stresul / ia-ti timp liber / e vreme pentru relaxare / mediteaza / are loc o vindecare / practica o nutritie sanatoasa, fa miscare fizica / terapii holistice / renunta la fumat / inspira aer proaspat / petrece timp mai mult in aer liber

Rugaciune : Arhanghelul Mihail, iti multumesc ca ma ajuti sa ma simt relaxat si calm in corpul meu. Acum imi controlez nivelele de stres. Inspir adanc cand simt presiune si imi reechilibrez rapid energia. Multumesc ca ma asisti in acest proces.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

PROTECTIE CU CRISTAL – FOLOSESTE ENERGIA CRISTALELOR

Arhanghelul Mihail te conduce spre un cristal protector pe care sa il porti asupra ta sau sa lucrezi cu el. Primesti acum un simbol de protectie puternica prin acest mesaj. Toate cristalele au calitati naturale de protectie datorita influentelor lor calme si pline de echilibru. Oricum, atunci cand Arhanghelul Mihail te ghideaza spre un anumit cristal protector este pentru ca acest cristal iti va intari mecanismele interioare si exterioare de aparare prin energia sa. Cuvantul aura vine din cuvantul grecesc ce inseamna "o briza". Aura reprezinta suma energiei totale emise de ceakre. Campul auric este un transmitator cu doua sensuri ce ne conecteaza la vibratia din jurul nostru. O aura puternica si vibranta ne ofera protectie impotriva multor energii pentru ca se conecteaza la un nivel subconstient. Un cristal protector si vibratiile sale te poate asista in a-ti intari aura si astfel sa iti creasca intuitiile pentru a primi ghidare angelica referitoare la siguranta ta personala.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : poarta cristale la munca, in special daca locul de munca are energie grea emotionala cum ar fi clinici, spitale ; curata-ti cristalele ; esti in contact cu cineva care are o personalitate dominanta sau cu un agresor.

Cristalele sugerate pentru protectie : turmalina neagra ; obsidian ; jad ; labradorit ; lapis lazuli.

Cristale sugerate care resping negativitatea : onix ; ametist ; carnelian.

Rugaciune : Arhanghelul Mihail, iti multumesc ca ma asisti in fiecare zi in moduri nebanuite de mine pentru a fi protejat de toate energiile din jur ce imi pot influenta starea de bine, echilibru, putere precum si capacitatea de a auzi ghidarea zilnica a ingerilor. Multumesc !

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

PRIMESTI PROTECTIE PENTRU MASINA – CALATORII IN SIGURANTA!

Arhanghelul Mihail si echipa sa de ingeri stau in pozitie de protectie deasupra si in preajma masinii tale si a masinii unei persoane iubite.

Scutul sau iti este simbolic inmanat acum ca un puternic instrument de protectie. Arhanghelul Mihail este extrem de vigilent cand este chemat pentru protectie atunci cand calatorim. El iti cere sa il faci un pasager obisnuit al masinii tale, chiar daca nu este asa-zis loc, el va sta oriunde cu placere ! Atunci cand iti pui centura de siguranta si pornesti motorul, cere prezenta Arhanghelului Mihail ; poti inclusiv sa ceri Arhanghelului sa apara automat atunci cand cuplezi centura de siguranta. Vizualizeaza cum masina ta si masina persoanei iubite este inconjurata de o patura de lumina. Lumina aurie este in mod special angelica si este o energie foarte puternica de protectie. Inainte de a pleca la drum, invoca-l pe Arhanghelul Mihail si echipa sa de ingeri sa te protejeze in fiecare moment al calatoriei, spunand : "Arhanghelul Mihail, mergi inaintea mea in iubire si protectie !". Pentru persoana iubita, doar introdu numele sau in aceasta cerinta. Poti mentine o energie de protectie in masina printr-un obiect care reprezinta simbolic un inger. Dupa ce Arhanghelul Mihail este invocat, el va interveni in calatoriile tale atunci cand este solicitat sau este necesar, deci sa stii ca in caz ca drumul iti este deturnat sau esti prins in zapada in trafic si intarzii, exista un motiv pentru asta orchestrat angelic. Nu uita ca ingerii Arhanghelului Mihail sunt fabulosi sa gaseasca si locul perfect de parcare. Spune doar "Ingeri ai parcarii, pli de gratie va rog sa imi gasiti locul de parcare cel mai in siguranta.". Sa stii ca Arhanghelul Mihail te va acompania in orice calatorie in orice forma de transport precum autobuz, tramvai, troleibuz, avion, tren, vapor, barca, bicicleta, motocicleta, masina mica si chiar cal.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : calatorie intr-o noua directie ; urmeaza o calatorie ; un drum poate fi blocat si esti ajutat ; masina necesita schimbarea cauciucurilor si verificare ; o noua masina ; intarzieri neasteptate ; drum mai putin circulat ; protectie in transport public ; calatoriile peste ocean si mari sunt protejate.

Rugaciune : Arhanghelul Mihail, iti multumesc ca ma ajuti sa fiu in pace, relaxat si in siguranta atunci cand calatoresc. Multumesc ca sunt protejat in masina mea si am o calatorie in siguranta. Ma simt ghidat in drumul meu de Tine si eu urmez aceasta calauzire. Sunt protejat divin, la fel si familia si copiii mei sunt protejati divin pe drum. Multumesc!

