CĂLĂUZIRE ZILNICĂ Arhanghelul Mihail pe ZODII: SÂMBĂTĂ 2 FEBRUARIE 2019. Mesajul şi rugăciunea zilei!

Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta ? Prin semne lasate in calea ta, intuitii, senzatii de bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.

Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail pentru mesajele zilnice!

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu ; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care ii cheama !

Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente.

Un Arhanghel nu va interveni pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi.

Arhanghelul Mihail este foarte puternic, cu rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna "cel ce este asemenea lui Dumnezeu". Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul.

Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti.

Mesajele sunt primite prin intermediul formei stravechi de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje divine de ghidare.

Vei simti cu siguranta ce rol are acest mesaj pentru tine in aceasta zi. Sufletul tau iti va fi recunoscator.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

Bazeaza-te pe sprijinul lui Dumnezeu si al ingerilor

Tu esti o persoana puternica si independenta dar uneori orice persoana are nevoie de sprijin iar pentru tine acum este un asemenea moment. Aceasta carte te calauzeste sa lasi aceasta situatie in seama lui Dumnezeu si al ingerilor. Daca incerci sa o rezolvi fara ajutor din afara, vei purta povara unei griji inutile care te impiedica sa gasesti solutia potrivita. Cand permiti altora sa te ajute si sa te sprijine, puterea creste.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : cere ajutor / lasa-i pe altii sa te ajute atunci cand se ofera / cere ajutor familiei si prietenilor / apeleaza la un consilier pentru a putea vorbi deschis despre sentimentele proprii.

Rugaciune : Doamne Dumnezeule si voi ingerilor, las acum pe deplin in seama voastra aceasta situatie [descrie pe scurt situatia]. Ma dau deoparte si permit minunilor divine sa straluceasca in toate persoanele si toate lucrurile implicate. Multumesc, multumesc, multumesc !

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

Acorda atentie propriilor vise

Ingerii au lucrat in timp ce visai pentru a te ajuta sa scapi de vechile temeri si sa atingi noi culmi de fericire si de pace. Te-au invatat in timpul somnului, dand raspuns la rugaciunile tale si punand temelie pentru implinirea misiunii personale in aceasta viata. Desi s-ar putea sa nu iti amintesti aceste vise, informatiile se afla in subconstient si te ajuta in multe feluri. Poti accesa multe din sfaturile ingerilor tai tinand un jurnal al viselor. Este bun oricare tip de carnetel. Pastreaza-l la capul patului si scrie in el orice vis iti amintesti din noaptea precedenta. Curand vei recunoaste anumite tipare in temele si simbolurile care apar si care iti ofera calauzire pentru orele de veghe.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : Visele care se repeta ti se adreseaza, acorda-le atentia cuvenita / Respecta-ti dorintele si actioneaza pentru implinirea lor / Consulta un expert in domeniul viselor sau o carte de vise / Asigura-te ca dormi suficient / Mergi la culcare linistit.

Rugaciune : Iti multumesc ca ma trimiti la culcare linistit in aceasta seara si ca ma ajuti sa ma bucur de un minunat somn odihnitor. Arhanghele Mihail, te invit in visele mele ca invatator, calauzitor si vindecator. Te rog sa imi permiti sa inteleg aceasta situatie [descrie situatia] la nivel spiritual si sa ma calauzesti.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

Ai incredere !

Acest mesaj slujeste ca talisman in stimularea increderii in sine. Ingerii incearca sa te asigure ca ai taria, puterea si deprinderile necesare pentru a urma planul de pace al lui Dumnezeu. Ingerii te protejeaza in timp ce stralucesti cu lumina cea mai puternica. Asculta-ti intuitia si actioneaza cu indrazneala. In relatii, increderea in sine atrage de partea ta oameni sanatosi si declanseaza respectul celorlalti. In timp ce adormi, in fiecare seara cere ingerilor tai sa te ajute in intarirea increderii de sine. Te vei trezi simtind iubire si compasiune fata de tine si fata de ceilalti.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : Ai incredere in planurile si in ideile tale / Acordeaza-te la propria intuitie fiindca esti pe calea cea buna / Ai incredere in persoana careia ii duci grija / Ai incredere ca esti pe drumul bun / Nevoile tale financiare vor fi implinite acum si in viitor.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, te rog sa imi dai curajul si taria ta. Ajuta-ma sa imi dau seama ca sunt una cu tot ce este divin : intelepciune, tarie, iubire, creativitate, abundenta si sanatate. Permite-mi sa ma simt plin de incredere si liniste in toate privintele.

