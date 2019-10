Articol publicat in: Societate

CALENDAR ORTODOX 10 OCTOMBRIE 2019: Ce sfinţi sunt pomeniţi joi

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net CALENDAR ORTODOX 10 OCTOMBRIE 2019: RomaniaTV.net vă prezintă cele mai importante sărbători religioase de peste an. Ortodoxe

Sf. Mc. Evlampie şi Evlampia, sora lui; Sf. Cuv. Vasian şi Teofil Mărturisitorul



Greco-catolice

Sf. m. Eulampie şi sora sa Eulampia



Romano-catolice

Sf. Daniel Comboni, ep.





Sfinţii Mucenici Evlampie şi Evlampia sunt pomeniţi în calendarul creştin ortodox la 10 octombrie.



Cei doi Sfinţi Mucenici au fost din Nicomidia, erau frate şi soră şi credeau în Hristos. În timpul persecuţiilor lui Diocleţian (284-305), tânărul Evlampie, care era de neam nobil, s-a refugiat împreună cu alţi creştini în munţi şi prin ascunzători.



Trimis în cetate să cumpere pâine, a fost surprins când citea un ordin al autorităţilor afişat deasupra porţilor cetăţii privitor la uciderea creştinilor. Sfântul Evlampie citea şi râdea de această mare nebunie a împăratului, care se înarma nu spre inamicii imperiului, ci spre cei nevinovaţi, încât singur aducea la pustiire împărăţia sa, omorând în chinuri nespus mulţime de creştini. A fost prins, dus la judecată şi chinuit pentru a se lepăda de credinţa în Hristos.



Auzind sora lui, Evlampia, cum că fratele ei pătimeşte chinuri pentru Hristos, a alergat acolo şi stând în mijlocul adunării a mărturisit că şi ea este creştină. Au fost amândoi torturaţi şi apoi au fost scoşi în afara cetăţii pentru a fi decapitaţi. Sfântului Evlampie i s-a tăiat capul, iar sora sa, Sfânta Evlampia, şi-a dat sufletul în mâinile Mântuitorului Hristos, Cel pentru care atâta a pătimit. (sursă: vol. "Vieţile Sfinţilor") loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay