CALENDAR ORTODOX 15 OCTOMBRIE 2019. Ce sărbătoare este după Cuvioasa Parascheva

Autor: Alina Costache Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net CALENDAR ORTODOX 15 OCTOMBRIE 2019. RomaniaTV.net vă prezintă cele mai importante sărbători religioase de peste an. Ortodoxe

Sf. Mc. Luchian preotul; Sf. Ierarhi Savin, episcopul Ciprului, şi Vars, episcopul Edesei



Greco-catolice

Sf. pr. m. Lucian din Antiohia; Sf. Tereza de Avila



Romano-catolice

Sf. Tereza din Avila, fc. înv.





Sfântul Mucenic Luchian preotul este pomenit în calendarul creştin ortodox la 15 octombrie.



Originar din Samosata, Siria, Sfântul Mucenic Luchian provenea dintr-o familie de vază. S-a stabilit în Antiohia, spre sfârşitul secolului al-III-lea, fiind hirotonit preot. Aici a înfiinţat o şcoală catehetică care avea să ia un avânt considerabil în secolele următoare, unul din marii teologi care aveau să-i frecventeze cursurile fiind Sfântul Ioan Gură de Aur.



O mare realizare a Sfântului Luchian a fost revizuirea Septuagintei (textul grecesc al Sfintei Scripturi).



Sfântul Mucenic Luchian a suferitul martiriul în timpul lui Maximian Daia (305-313), în Nicomidia, după ce a rostit cuvântul adevărului despre Hristos Dumnezeul său înaintea împăratului.



Maximian auzise despre Sfântul Luchian că atât îi este de frumoasă faţa şi vorbele lui sunt atât de dulci, încât oricare, văzându-i cinstita lui faţă şi auzindu-i cuvintele, nu era cu putinţă ca să nu devină creştin. Din acest motiv, împăratul stătea la o oarecare distanţă de Sfântul Luchian, după o perdea, spre a nu fi atras la creştinism de faţa sa şi de cuvintele pe care acesta le rostea pentru adeverirea credinţei creştine. loading...

