CALENDAR ORTODOX 2 OCTOMBRIE 2019. Mii de români îşi serbează onomastica. Sărbătoarea de azi te ţine departe de farmece

Ortodoxe

Sf. Sfinţit Mc. Ciprian; Sf. Mc. Iustina fecioara



Greco-catolice

Sf. ep. Ciprian; Sf. m. Iustina fecioara



Romano-catolice

Ss. Îngeri Păzitori

CALENDAR ORTODOX 2 OCTOMBRIE 2019. Sfântul Ciprian a trăit în timpul împăratului Diocletian (284-305). A fost vrăjitor, filosof şi slujitor al zeului Apolo din Antiohia Siriei.

CALENDAR ORTODOX 2 OCTOMBRIE 2019. Un tânăr păgân, Aglaid, s-a îndrăgostit de Iustina şi dorind să o ia de soţie, cere ajutorul vrăjitorului Ciprian pentru că a fost respins. Ciprian a trimis la Iustina diavoli care să aprindă în ea pofta trupească.

CALENDAR ORTODOX 2 OCTOMBRIE 2019. Însă ea îi alungă cu rugăciune, post şi semnul sfintei cruci. Ciprian a cunoscut înşelarea în care se afla şi s-a botezat. El a fost hirotonit preot, iar mai târziu episcop în Cartagina.

Sfântul Ciprian a fost filozof şi vrăjitor vestit în Antiohia Siriei, de neam era din Cartagina, născut din părinţi necredincioşi, fiind dat din copilărie spre a sluji zeului Apolon.



A învăţat magia în Atena, Egipt, Caldeea şi dobândise o mare faimă printre închinătorii la idoli. În Antiohia a mers când era desăvârşit în tot răul: vrăjitor şi fermecător, pierzător de suflete, mare prieten şi credincioasă slugă a stăpânitorului iadului, cu care singur faţă în faţă a vorbit.



Despre acest lucru a mărturisit singur, spunând: "Să mă credeţi pe mine că singur pe diavol l-am văzut, pentru că prin jertfe l-am rugat şi l-am sărutat şi am grăit cu dânsul şi cu aceia care sunt la dânsul mai mari şi m-au iubit şi mi-au lăudat înţelegerea mea ... Era chipul lui ca o floare de iarbă şi capul îi era încununat cu o coroană prefăcută, nu adevărată, ci nălucire de aur şi pietre luminoase, care lumina chipul acela şi hainele lui erau minunate. Iar când se întorcea încoace sau încolo se cutremura tot locul acela şi mulţi stăteau lângă scaunul lui cu fel de fel de rânduieli ale duhurilor răutăţii, întru mare supunere. Eu cu totul pe mine mă dădusem atunci, supunându-mă la toată porunca lui" (Vieţile Sfinţilor).



Aceasta a spus-o singur Sfântul Ciprian despre sine după întoarcerea sa la Dumnezeu.



A fost câştigat la credinţa creştină de către Iustina fecioară şi creştină, care pe toate demonicele lui lucrări ca pe o pânză de păianjen le-a sfărâmat.



Iustina era din Antiohia şi pentru frumuseţea ei un tânăr Aglaid a mers la vrăjitorul Ciprian pentru a-l ajuta să câştige atenţia ei. Ciprian şi-a pus tot meşteşugul în acţiune, dar eforturile sale s-au dovedit zadarnice.



A renunţat atunci la magie, s-a convertit la creştinism, devenind propovăduitor al noii credinţe. A fost prins în timpul prigoanei împotriva creştinilor, de această soartă având parte şi Iustina. Au fost împreună supuşi la chinuri şi apoi decapitaţi în Nicomidia, din ordinul lui Diocleţian (284-305).

Rugăciunea Sfântului Ciprian este una dintre cele mai puternice pentru dezlegarea farmecelor și alungarea blestemelor. Este bine să fie citită în ziua pomenirii Sfântului Mucenic Ciprian.

Rugăciunea Sfântului Ciprian are putere. Și asta pentru că în ea se concentrează toată forța păcatului și cea a izbăvirii deopotrivă. Citește cu credință rugăciunea Sfântului Ciprian.

„Mai înainte ai fost învățător răutății și te-ai arătat Arhiereu prin cinstita fecioara Justina. Și ca un păstor înțelept, din spinii înșelăciunii ai înflorit ca o floare. Și pe noi credincioșii, ne-ai umplut cu miresmele tămaduirilor și de razele minunilor tale. Întărește-ne ca să-ți cântăm ție: Bucură-te, sfințite mucenice Ciprian, pururea slăvit!'

Rugăciunea Sfântului Ciprian pentru dezlegarea farmecelor

„Stapane Doamne lisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Creatorule si Chivernisitorule a toate, Sfant si slavit esti; imparatul imparatilor si Domnul domnilor, slava Tie. Tu Cel ce locuiesti in lumina cea nepatrunsa si neapropiata, pentru rugaciunea mea, a smeritului si nevrednicului robului Tau, departeaza demonii si stinge viclenia lor de la robii Tai. Revarsa ploaie la buna vreme peste tot pamantul si fa-l sa-si dea roadele lui; copacii si viile sa-si dea deplin rodul lor; femeile sa fie dezlegate si eliberate de nerodirea pantecelui; acestea si toata lumea mai intai fiind dezlegate, dezleaga si toata zidirea de toate legaturile diavolesti.

Si dezleaga pe robul Tau (se rostește numele) impreuna cu toate ale casei lui de toate legaturile satanei, ale magiei, ale farmecelor si ale puterilor potrivnice. impiedica Tu, Doamne Dumnezeul parintilor nostri toata lucrarea satanei, Tu Cel ce dai dezlegare de magie, de farmece, de vraji si de toate lucrarile satanicesti si de toate legaturile lui, si distruge toata lucrarea vicleana prin pomenirea Prea Sfantului Tau nume.

"Bucură-te, sfințite mucenice Ciprian, pururea slăvit!

Asa, Doamne, Stapane a toate, auzi-ma pe mine nevrednicul slujitorul Tau si dezleaga pe robul Tau (numele) de toate legaturile satanei si daca este legat in cer, sau pe pamant, sau cu piele de animale necuvantatoare, sau cu fier, sau cu piatra, sau cu lemn, sau cu scriere, sau cu sange de om, sau cu al pasarilor sau cu al pestilor, sau prin necuratie, sau in alt chip s-au abatut asupra lui, sau daca din alta parte au venit, din mare, din fantani, din morminte, sau din orice alt loc, sau daca a venit prin unghii de om, de animal, sau gheare de pasare, sau prin serpi (vii sau morti), sau prin pamantul mortilor, sau daca a venit prin strapungere de ace, dezleaga-le pentru totdeauna, in ceasul acesta, Doamrie, cu puterea Ta cea mare.

Tu Doamne, Dumnezeul nostru, Care cunosti si stii toate, dezleaga, sfarama si distruge, acum, lucrarile magiei, iar pe robul Tau (numele) pazeste-l cu toti ai casei lui de toate uneltirile diavolesti.

Zdrobeste cu insemnarea cinstitei si de viata facatoarei Cruci toate puterile potrivnicilor. Pustieste, distruge si departeaza pentru totdeauna toate lucrarile magiei, vrajitoriei si fermecatoriei de la robul Tau (numele).

Asa, Doamne, auzi-ma pe mine pacatosul slujitorul Tau si pe robul Tau cu toti ai casei lui, si dezieaga-i de demonul de amiaza, de toata boala si de tot blestemul, de toata mania, nenorocirea, clevetirea, invidia, farmecele, nemilostivirea, lenea, lacomia, neputinta, prostia, neintelepciunea, mandria, cruzimea, nedreptatea, trufia, si de toate ratacirile si gresalele, stiute si nestiute, pentru sfant numele Tau, ca binecuvantat esti in veci. Amin.'