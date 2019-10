CALENDAR ORTODOX 6 OCTOMBRIE 2019. Cine ţine sărbătoarea de duminică, scapă de toate necazurile

CALENDAR ORTODOX 6 OCTOMBRIE 2019. Duminică, 6 octombrie 2019, este sărbătoare mare, cu cruce roșie în calendarul ortodox.

Ortodoxe

Sf. Ap. Toma; Sf. Mc. Erotiida



Greco-catolice

Sf. ap. Toma



Romano-catolice

Sf. Bruno, pr.

Sfantul Apostol Toma este unul din cei 12 Apostoli chemati direct de catre Mantuitorului nostu Iisus Hristos si este praznuit de catre Biserica Ortodoxa in fiecare an pe 6 octombrie.

Credinciosii il cunosc mai bine dupa porecla pe care a primit-o – “Toma-Necredinciosul” sau “Toma-Dydimus (Toma-Geamanul)”. Conform unor scrieri Toma s-ar trage din orasul grec Didyma (orasul Didim de astazi, de pe teritoriul Turciei). Conform altor scrieri, acesta ar fi fost frate cu Iisus. Daca ar fi fost asa, atunci el ar fo fost Iuda-Toma, sau mai bine zis, unul din cei patru copii ai lui Iosif.

CALENDAR ORTODOX 6 OCTOMBRIE 2019. De unde vine numele de Toma Necredinciosul?

Totusi, conform Sfintei Scripturi Apostolul Toma s-a nascut in orasul gaileean Pansada iar de meserie era pescar. La auzul vestii ca Iisus Hristos este Mantuitorul nostru a decis sa lase totul in urma si sa il urmeze pe Hristos. Porecla sa de “Toma-Necredinciosul” i se trage de la faptul ca acesta nu a crezut relatarile ucenicilor despre Invierea lui Iisus. La 8 zile de la Inviere, Mantuitorul i se arata lui Toma aratandu-i ranile ceea ce l-a determinat pe Toma sa mearga in intreaga lume sa raspandeasca vestea Invierii Mantuitorului, regretand ca s-a indoit de spusele ucenicilor. Desi unele icoane numesc acest eveniment ca “Toma necredinciosul” acest lucru s-a dovedit a fi eronat, dat fiind faptul ca in greceste inscriptia citeste “Atingerea lui Toma”, pe cand in slavona inseamna “Incredintarea lui Toma”.

CALENDAR ORTODOX 6 OCTOMBRIE 2019. In calatoriile sale propovaduind Invierea Domnului infiinteaza si mai multe Biserici Crestine in Palestina, Mesopotamia, Etiopia, India si Partia. Pe cand propovaduia cuvantul lui Hristos in India reuseste sa ii converteasca pe sotia guvernatorului din Melipur (din sudul Indiei) si pe fiul acestuia. Guvernatorul, maniat, ordona ca Toma sa fie intemnitat si torturat. Sfarseste prin a fi strapuns de sulite dupa care Domnul il ia la el in Ceruri. Cateva din moastele Sfantului Apostol Toma se afla in India, Ungaria si la Muntele Athos.

In arta bisericeasca Sfantul Toma este prezentat ca stand in genunchi in fata Mantuitorului si atingandu-i coapsa. De asemenea, datorita meseriei de constructor, care i-a fost atribuita este prezentat cu o rigla si un echer in mana.

Rugăciunea la Sfântul Toma, pomenit pe 6 octombrie, este grabnic ajutătoare. Face parte dintre rugăciunile făcătoare de minuni.

Rugăciunea la Sfântul Toma

Această rugăciune se rostește de trei ori:

„O, Preasfinte Apostole al lui Hristos, cel ce îndoielnic şi zăbavnic te-ai arătat spre adeverirea desăvârşită a dumnezeieştii Taine a Învierii Domnului şi a preaslăvirii Preacuratei Sale Maici, cel ce în viaţa ta şi după moarte făcător de minuni te-ai arătat şi cu mucenicească cunună te-ai încununat, apără turma lui Hristos de toată rătăcirea şi îndoiala; pe noi, cei zăbavnici cu inima, ne întăreşte pe piatra mărturisirii Sale; cu rugăciunile tale dă tămăduire rănilor sufletelor şi trupurilor noastre şi ne mijloceşte mântuirea la sfârşitul vieţii noastre. Amin.

Cel ce dintre Apostoli ai fost ales a purta crucea cea grea a îndoielilor spre adeverirea fără putinţă de tăgadă sau de îndoială a Învierii lui Hristos, scapă-ne pe noi cu rugăciunile tale din furtunile lumii şi din valurile îndoielilor vieţii acesteia, ca să-ţi strigăm: Bucură-te, Sfinte Toma, Apostol al Mântuitorului Hristos!

Spre adeverirea propovăduirii Cuvântului lui Dumnezeu şi spre încredinţarea neamurilor datu-ţi-s-a ţie, Sfinte, şi darul de a săvârşi minuni, ca toţi, văzându-le, să slăvească pe Dumnezeu Cel ce ţi-a dăruit ţie putere multă Apostole Sfinte Toma, roagă pe milostivul Dumnezeu să dea iertare de greşeli sufletelor noastre.

Sfinte Apostole Toma, roagă-te pentru noi, păcătoșii!

O, Sfinte Apostol a lui Hristos Toma! Te rugam, ocrotește-ne și păzește-ne pre noi cu rugăciunile talede ispitele diavolești, de căderile în păcat și cere nouă, robilor lui Dumnezeu (aici se rostește numele celui ce se roagă) ajutor de sus în vremea necredinței, ca să nu ne împiedicăm de piatra ispitirii,

ci să mergem neabătut pe calea poruncilor lui Hristospână vom ajunge în fericitele locașuri ale raiului.

O, Apostol al Mântuitorului! Nu ne rușina pre noi, ci fii nouă ajutor și apărătorîn toată viata noastră și ajută ca această viaţă vremelnicăsă o săvârșim cu frică de Dumnezeu și cu evlavie și să ne învrednicim de răspuns bine-primitla Strașnica judecată a lui Hristos,ca să preaslăvim preafrumosul nume

al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.