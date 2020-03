CALENDAR ORTODOX 7 MARTIE 2020. Sărbătoare mare, nu se cântă, nu se dansează. De ce se aprinde o lumânare la biserică

Ortodoxe

Sf. Sfinţiţi Mc. Efrem, episcopul Tomisului, Vasilevs, Evghenie, Agatodor, Capiton, Elpidie şi Eterie, episcopii din Cherson



Greco-catolice

Sf. ep. m. Efrem, Vasile, Eugen, Agatodor, Capiton, Eterin şi Elpidiu din Cherson



Romano-catolice

Ss. Perpetua şi Felicitas, m.





Sfântul Sfinţit Mucenic Efrem, pomenit în calendarul creştin ortodox la 7 martie, împreună cu ceilalţi Sfinţi Mucenici din Cherson (Crimeea) a fost cel de-al doilea episcop cunoscut al Eparhiei Tomisului.



În jurul anului 300, patriarhul Ierusalimului, Efrem, a trimis mai mulţi episcopi în diferite ţări ca să vestească Sfânta Evanghelie, propovăduind pe Hristos.



Dintre aceştia, Sfinţii Efrem şi Vasilevs au mers în în cetatea Cherson, unde s-au ostenit amândoi, propovăduind pe Hristos, la acel popor fără Dumnezeu.



După aceea Sfântul Efrem a mers la sciţii care locuiau pe lângă Dunăre şi acolo, aducând vestea ce bună pe mulţi i-a întors la Hristos. Iar după destule dureri şi osteneli ce a suferit, i s-a tăiat capul cu sabia, în ziua de şapte martie (sursa: vol. "Vieţile Sfinţilor").

Post Paşte 2020. Postul crestin nu se reduce la felul si cantitatea mancarii consumate, ci are o semnificatie mult mai profunda. Postul nu este doar ce nu mâncăm, postul sporeşte hrana spirituală, spun preoţii şi cărturarii. Postul trupesc trebuie să fie însoţit de post sufletesc. "Postul trebuie sa fie luminat, consimtit de buna voie, nu cu ciuda, ci sa fie ca o bucurie. Nu un post cu ciuda sau tinut de frica, pentru ca atunci stomacul resimte postul ca pe o mare suferinta, iar mintea culege numai matraguna si numai rautati. Dumnezeu nu vrea un astfel de post. Postul e inainte de toate despre infranare. Pentru ca daca nu mananci de dulce, dar mananci de post mai mult decat trebuie si mananci si o mancare foarte bine gatita, acela nu mai este post", spunea părintele Sofian Boghiu, pictor bisericesc, fost stareţ al mânăstirii Antim.

Postul este de origine şi instituire divină, de aceea îl găsim practicat din vremuri străvechi, întâlnindu-l aproape în toate religiile şi la toate popoarele.

Postul Paştelui se parcurge fără consumul de carne şi lactate, iar în cele 40 de zile sunt doar două zile de dezlegare la peşte, de Buna Vestire şi de Florii, comparativ cu postul Crăciunului, când sunt 15 zile cu dezlegare la peşte.

Postul Mare dureaza patruzeci de zile, la care se adauga saptamana Patimilor.

In Postul Mare crestinii trebuie sa dea dovada de o grija spirituala sporita, prin renuntarea la alimentele de provenienta animalice. Mai mult, acestia trebuie sa se inalte sufleteste prin rugaciune alaturi de fapte bune.

Asa cum bine se stie, postul reprezinta retinerea totala de la anumite alimente si bauturi in scop religios si moral. Mai mult, crestinii trebuie sa se retina de la anumite ganduri necurate, pofte, patimi sau fapte rele. Acest lucru inseamna ca postul trupesc trebuie insotit de postul sufletesc, precizeaza observator.tv

Cum se posteste

Conform traditiei stabilite cu timpul in Biserica, in cursul Postului Mare se posteste astfel: in primele doua zile (luni si marti din saptamana prima) se recomanda, pentru cei ce pot sa tina, post complet sau (pentru cei mai slabi) ajunare pana spre seara, cand se poate manca putina paine si bea apa; la fel in primele trei zile (luni, marti si miercuri) si ultimele doua zile (vinerea si sambata) din Saptamana Patimilor.

Miercuri se ajuneaza pana seara (odinioara pana dupa savarsirea Liturghiei Darurilor mai inainte sfintite), cand se mananca paine si legume fierte fara untdelemn.

In tot restul postului, in primele cinci zile din saptamana (luni-vineri inclusiv) se mananca uscat o singura data pe zi (seara), iar sambata si duminica de doua ori pe zi, legume fierte cu untdelemn si putin vin.

Se dezleaga de asemenea la vin si untdelemn (in orice zi a saptamanii ar cadea), la urmatoarele sarbatori fara tinere (insemnate in calendar cu cruce neagra): Aflarea capului Sfantului Ioan Botezatorul (24 februarie 2020), Sfintii 40 de mucenici (9 martie 2020) si duminicile din post. Anul acesta, dezlegare la ulei si vin este si in 11 aprilie (sambata lui Lazar)

De Buna Vestire (25 martie si de Florii (12 aprilie) este dezlegare la peste.

In Postul Pastelui, nu se mananca dulce

Timp de 40 de zile, cat va tine Postul Pastelui sau Postul Mare, nu se mananca de dulce, iar trupul se purifica odata cu sufletul, cel dintai prin regim, cel de-al doilea prin rugaciune si ganduri bune. Asadar, in aceste saptamani, nu se consuma carne, oua, lapte sau branzeturi. De asemenea, nu vom manca nici peste sau untdelemn si este interzis fumatul si alcoolul.

Dupa perioada de post, crestinii merg la biserica, unde se spovedesc si se impartasesc.

Totodata, in aceasta perioada se spune ca este bine sa se faca si o slujba de sfintire a casei. Preotul este chemat la casa enoriasilor, unde are loc stropirea cu apa sfintita a celor prezenti si a tuturor camerelor.

De asemenea, se fac si rugaciuni pentru ocrotirea si binele casei si pentru sanatatea trupeasca si sufleteasca a celor care locuiesc in ea.

Ce sa nu faci in Postul Mare

1. Nu fi lacom. Chiar daca esti mai strangaret de fel si iti este frica de ziua de maine, in Postul Pastelui trebui sa dai dovada de mai multa bunatate si intelegere fata de cei din jur. In Post, ne limpezim mintea pentru lucrarea spirituala, iar pacate precum lacomia ne uratesc sufletul in fata Domnului.

2. Nu consuma carne si alte preparate de la animale si nu bea alcool, in afara de zilele cu dezlegare la vin, in care, evident, poti consuma doar bautura din struguri. Hrana in sine nu este rea, insa trebuie sa ne jertfim in fata Domnului mai ales cand consumam carne din fapturi pe care tot El le-a creat.

3. Nu face parada cu succesele tale. Chiar daca ai o viata abundenta, in Postul Pastelui ostentatia este vazut ca un pacat capital.

4. Nu canta si nu dansa. Postul Pastelui ne aminteste de rastignirea lui Hristos pe cruce, iar chiuitul si petrecaritul intr-o astfel de perioada este la fel cu veselirea la o inmormantare. Cand mergi la inmormantare, respecti trecerea in nefiinta a celui ingropat si durerea pe care o simt apropiatii.

5. Nu vorbi prea mult. Evita discutiile sterile si logoreea din plictiseala caci acestea te duc cu pasi marunti si siguri la barfa.

6. Nu te uita la televizor daca acolo vei gasi numai indecenta si violenta. In traditia ruseasca, postul ochilor este la fel de important precum cumpatarea in fata meselor imbelsugate.

7. Nu uita sa te rogi si sa mergi la biserica. In Postul Pastelui, Biserica savarseste Liturghia Darurilor mai Inainte Sfintite, in zilele de miercuri si vineri.