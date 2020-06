CALENDAR ORTODOX IULIE 2020. Sărbători religioase în IULIE 2020. Tradiţii şi superstiţii de Cosmandin, Ana-Foca, Sf. Ilie şi Pantelii

CALENDAR ORTODOX 1 IULIE 2020. Tradiţii şi superstiţi de Ana-Foca şi Cosmandin

CALENDAR ORTODOX IULIE 2020. Potrivit superstiţii.ro, în prima zi a lunii lui Cuptor se ţin două sărbători - Ana-Foca şi Cosmandinul.

Ana-Foca este o sărbătoare a focului. Se spune că aceluia care nu cinsteşte cum se cuvine Ana-Foca şi lucrează la vie, soarele îi va dogori via şi aceasta se va usca. Această zi se ţine pentru a fi ferit tot anul de foc şi de pagubele produse de şoareci.

Cosmandinul reprezintă ziua fraţilor Cosma şi Damian, cunoscuţi şi sub titulatura de Doctori fără de arginţi, căci tămăduiau bolnavii fără să ia plată. Ziua lor se ţine pentru a fi feriţi de boli.

CALENDAR ORTODOX 6 IULIE 2020. Tradiţii şi superstiţi de Sfântul Sisoe

CALENDAR ORTODOX IULIE 2020. Sfântul Sisoe a trăit în Roma antică şi a făcut nenumărate miracole, cele mai multe privitoare la însănătoşirea celor grav bolnavi. Ziua lui este ţinută pentru copiii bolnavi de gâlci, de bube şi de alte suferinţe.

CALENDAR ORTODOX 20 IULIE 2020. Tradiţii de Sfântul Ilie

CALENDAR ORTODOX IULIE 2020. Sfântul Ilie este cunoscut ca ocrotitor al recoltelor și aducător de ploi, potrivit traditii-superstitii.ro. Despre el există credinţa că poate arunca grindină şi provoca fulgere și tunete. Tot el alungă canicula şi seceta de pe ogoare şi răcoreşte pământul.

Sfântul Ilie a fost ispitit de diavol pentru a-şi ucide părinţii. Căindu-se, el i-a cerut lui Dumnezeu puterea de a lupta împotriva acestuia. Dumnezeu i-a ascultat ruga şi i-a dăruit un car tras de cai albi şi l-a făcut puternic şi biruitor în faţa demonilor.

Se zice că atunci când tună şi fulgeră, Sfântul Ilie pleacă la vânătoare de demoni. Se spune că acolo unde loveşte fulgerul este ascuns un demon, pe care, astfel, Sfântul Ilie îl nimiceşte. Potrivit legendei, tunetul este provocat de roţile carului şi de viteza cu care acesta aleargă.

Începând cu Sfântul Ilie, pot fi consumate primele roade ale verii, nuci şi mere. Până în ziua Sfântului Ilie nu este bine să mănânci aceste fructe existând credinţa că se poate abate grindină asupra pomilor, iar recoltele pot fi puse în pericol.

De Sfântul Ilie, femeile culeg busuioc pe care îl duc la Biserică spre a fi sfinţit, apoi îl pun la icoanele din casă. Gospodinele pregătesc pachete pe care le dau de pomană pentru sufletul copilaşilor trecuţi la cele veşnice.

CALENDAR ORTODOX IULIE 2020. Cele mai cunoscute superstiţii de Sfântul Ilie

CALENDAR ORTODOX IULIE 2020. Specifice acestei zile sunt o serie de superstiţii pe care mulţi credincioşi le respectă pentru a fi feriţi de rele. Iată cele mai cunoscute dintre superstiţiile acestei mari sărbători:

Oamenii poartă ramuri de salcie pentru a fi feriţi de trăsnete;

În această zi, credincioşii nu lucrează pentru a nu-l mânia pe sfânt. Altfel, acesta ar arunca fulgere asupra lor şi grindină asupra recoltelor;

Oamenii nu trebuie să plece la drum pentru a nu fi loviţi de fulgere;

În această zi, vrăjitoarele culeg plantele cu ajutorul cărora fac farmece;

Oamenii trebuie să îşi facă cruce, pentru că Dumnezeu i-a poruncit sfântului să lovească în toate, numai în cruce nu;

Dacă va ploua în această zi, pomii îşi vor strica roadele şi recolta va fi săracă;

Plantele medicinale au puteri mai mari dacă sunt culese în ziua de Sfântul Ilie;

Fetele nemăritate îşi pot visa alesul de Sfântul Ilie.

În această zi sfântă, oamenii se pot ruga Sfântului Ilie pentru sănătate, pentru pace sufletească, pentru ajutor.

CALENDAR ORTODOX 13-27 IULIE. Tradiţii şi superstiţii specifice Panteliilor

CALENDAR ORTODOX IULIE 2020. Panteliile sunt surorile Sfântului Ilie. Ele se sărbătoresc în perioada 13-27 iulie, şapte zile înainte şi şapte zile după Sf.Ilie. Deoarece ele pot să pârjolească recoltele, forţa lor distrugătoare poate fi diminuată prin diferite interdicţii de muncă, în cele 14 zile.

În acest interval de două săptămâni, sunt trei zile numite Circovii Marinei, între 15-17 iulie. Prima dintre ele, Ciurica, era o divinitate răzbunătoare, care „ciuruia” în bătaie pe cei care lucrau de ziua ei, care se ţine pentru sporul casei, superstiţia spunând că nu este bine să dai nimic din casă în aceste trei zile. O altă superstiţie specifică Ciuricăi este cea referitoare la păsările din ogradă: dacă vrei să nu-ţi moară păsările din pricina arşiţei, e bine să dai de pomană o găină neagră.

În cea de a doua zi de Circovii Marinei, superstiţia spune că nu e bine să te piepteni, să-ţi tai unghiile, să arunci gunoiul din casă, altfel există pericolul ca lupii să vină să mănânce vitele.

În noaptea Marinei, pe 16-17 iulie, există credinţa că balega pusă la uscat pe nuielele gardului de către o femeie dezbrăcată va prinde puteri tămăduitoare împotriva bubelor şi va putea fi folosită la descântat. În această a treia zi a Circovilor Marinei, bărbaţii se fac fraţi de cruce şi se numesc fraţi, iar femeile surate. În această zi, nu se toarce, nu se coase, nu se taie cu foarfecele. Există credinţa că cine nu respectă Marina are parte paguba recoltelor, de lupi, de pocituri, iar cine o ţine are lipici în dragoste. Tot în ziua de Sf. Marina se culege in, din care se fac legături de dragoste.

În cele trei zile de Circovii Marinei, bătrânele satului fac o anumită vrajă care vindecă bolnavii. Se iau pelin, mărar sau buruieni de camp care se aşază în cerc. Prin acest cerc trec bolnavii şi copiii care au diferite suferinţe.

CALENDAR ORTODOX IULIE 2020

1 M (†) Sfântul Leontie de la Rădăuţi; Sfinţii Cosma şi Damian, doctorii fără de arginţi (Post)

2 J (†) Sfântul Voievod Ştefan cel Mare

3 V Sfântul Mucenic Iachint (Post)

4 S Sfântul Andrei Criteanul

5 D (†) Sfântul Atanasie de la Aton

6 L Sfântul Sisoe cel Mare

7 M (†) Sfânta Muceniţă Chiriachi

8 M (†) Sfinţii Epictet şi Astion (Post)

9 J (†) Sfântul Pangratie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului de la Mănăstirea Neamţ

10 V Sfinţii 45 de Mucenici din Nicopolea Armeniei (Post)

11 S Sfânta Eufimia

12 D (†) Cinstirea icoanei Maicii Domnului Prodromiţa; Sfânta Veronica; Sfântul Paisie Aghioritul; Sfinţii Mucenici Proclu şi Ilarie

13 L Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil

14 M Sfântul Nicodim Aghioritul

15 M Sfinţii Chiric şi Iulita (Post)

16 J Sfântul Atinoghen

17 V Sfânta Marina (Post)

18 S (†) Sfântul Emilian de la Durostor; Sfântul Cuvios Pamvo

19 D Sfânta Macrina

20 L (†) Sfântul Ilie

21 M (†) Sfântul Proroc Iezechiel; Cuvioşii Rafael şi Partenie de la Agapia

22 M Sfânta Maria Magdalena (Post)

23 J Aducerea moaştelor Sfântului Foca

24 V Sfânta Hristina (Post)

25 S Adormirea Sfintei Ana

26 D (†) Sfântul Ermolae; Cuviosul Ioanichie cel Nou de la Muscel

27 L (†) Sfântul Mucenic Pantelimon

28 M Sfinţii Prohor, Nicanor, Timon şi Parmena

29 M Sfântul Mucenic Calinic (Post)

30 J Sfântul Valentin; Sfinţii Apostoli Sila, Silvan, Crescent, Epenetos şi Andronic

31 V Sfântul Evdochim; Începutul Postului Adormirii Maicii Domnului