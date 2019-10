Articol publicat in: Politica

Călin Popescu Tăriceanu: Dragă Viorica, dacă clipeşti de două ori noi am înţeles şi te eliberăm

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, fostul partener de coaliţie al Vioricăi Dăncilă i-a transmis premierului că dacă este adevărat că "ești ținută ostatică împotriva voinței tale atunci poți să nu spui nimic, dar clipești de două ori și noi am înțeles și te eliberăm". Moţiune de cenzură. "Dragă Viorica, nu aveam nici cea mai mică intenție să iau cuvântul, am fost parteneri doi ani și jumătate. Dacă m-aș fi apucat eu să dau din casă, fii convinsă că aveam argumente de zece ori mai tari decât au cei de la PNL sau de la USR. Ai ținut un discurs în care în care m-ai atacat în mod neelegant. Mă așteptam la altceva de la o persoană care a petrecut nouă ani la Bruxelles. (...) Toate jocurile pe care le-ați făcut de racolare a unor membri ALDE, a unor parlamentari, ăsta este stilul dumneavoastră? Îmi pare foarte rău! Ăsta este un stil de lumea a treia și eu care credeam că România merge către Vest și nu către Est. În fine, aveți astăzi ocazia dna Dăncilă să rămâneți în istorie ca prima femeie prim-ministru și să ieșiți onorabil din scenă sau aveți varianta ca oamenii să-și aducă aminte de dvs care este ținut ostatic la Palatul Victoria. Dragă Viorica, dacă este adevărat că ești ținută ostatică împotriva voinței tale atunci poți să nu spui nimic, dar clipești de două ori și noi am înțeles și te eliberăm. Există viață și după ce nu mai ești prim-ministru”, a spus Tăriceanu în Parlament. Citeşte şi: Moţiune de cenzură. Ziua adevărului pentru Guvernul Dăncilă. Dăncilă, către Opoziţie: Superficialitatea voastră e ruşinoasă VIDEO Camerele reunite ale Parlamentului s-au reunit de la la ora 10.00, pentru dezbaterea şi votul asupra moţiunii de cenzură împotriva Cabinetului Dăncilă, iniţiată de 237 deputaţi şi senatori. Ambele tabere, Opoziția și Puterea, se arată încrezătoare în rezultatul votului, însă negocierile pentru atragerea fiecărui parlamentar într-o tabără sau alta nu s-au oprit nicio clipă. Pentru a dărâma Guvernul Dăncilă, moțiunea are nevoie de 233 de voturi. loading...

