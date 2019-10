Articol publicat in: Politica

Moţiune de cenzură. Ziua adevărului pentru Guvernul Dăncilă

Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Camerele reunite ale Parlamentului se reunesc joi dimineață, la ora 10.00, pentru dezbaterea şi votul asupra moţiunii de cenzură împotriva Cabinetului Dăncilă, iniţiată de 237 deputaţi şi senatori. Ambele tabere, Opoziția și Puterea, se arată încrezătoare în rezultatul votului, însă negocierile pentru atragerea fiecărui parlamentar într-o tabără sau alta nu s-au oprit nicio clipă. Pentru a dărâma Guvernul Dăncilă, moțiunea are nevoie de 233 de voturi. Foto: gov.ro Documente atasate: Motiune de cenzura Guvernul Dancila "Moţiunea nu va trece, Guvernul nu va cădea. Eu cred în responsabilitatea parlamentarilor. Cred că mulţi dintre membrii Parlamenului, chiar şi dintre cei care au semnat această moţiune, mâine nu o vor vota", s-a arătat încrezătoare Viorica Dăncilă miercuri seară, cu câteva ore înainte de ședința Parlamentului. Aceeași siguranță a arătat-o și președintele Klaus Iohannis, însă în direcția cealaltă. „Eu îmi doresc foarte mult ca moţiunea de mâine din Parlament să fie încununată de succes. Acest guvern eşuat, acest guvern în derută trebuie să plece acasă”, a declarat șeful statului la o întrunire a liberalilor. Pe rând, liderii partidelor parlamenatare s-au poziționat față de moțiunea de cenzură. Victor Ponta, Pro România: „Cei 30 de deputati si senatori ProRomania vor fi prezenti maine la motiunea de cenzura si vor vota la vedere pentru binele nostru al tuturor”. Dan Barna, USR: „Eu sper şi sunt optimist că moţiunea va trece. Pe calculele noastre, există suficiente voturi şi suficienţi susţinători, astfel încât mâine să reuşim să facem într-adevăr un pas istoric şi să scăpăm de guvernare PSD care aproape ne-a scos din Europa”. Călin Popescu Tăriceanu, ALDE: Eu am convingerea că moţiunea de cenzură va trece. Calculele sunt făcute. Însă, după cum vedeţi, fiecare pare să aibă calculul lui”. Eugen Tomac, PMP: "S-a votat în unanimitate ca, joi, la moţiunea de cenzură toţi parlamentarii PMP fără nicio excepţie să voteze la vedere pentru căderea Guvernului Dăncilă”. Și UDMR a anunțat că va vota moțiunea, dar votul va fi secret. ”În 30 de ani niciodată nu votăm la vedere. Nu există situaţie excepţională. Eu am încredere în colegii mei. Dacă alţii nu au încredere în oamenii lor e treaba lor. De aia e vot secret, să îl respectăm. Eu ştiu că colegii mei vor face ce au spus, am încredere în ei”, a spus Kelemen Hunor, liderul UDMR. Cu toate acestea, calculele sunt extrem de complicate și niciuna din tabere nu are victoria asigurată. Dovadă stau discuțiile continue și presiunile pe care fiecare parte le acuză din partea celeilalte. Se promit funcții, posturi, bani sau acces la bani. Au fost informații pe surse că miniștrii Cabinetului Dăncilă au fost autorizați să negocieze orice cu parlamentarii opoziției, numai să-i convingă să nu voteze moțiunea. Informația a fost confirmată cel puțin parțial de o înregistrare pe Facebook în care Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor, îi promite deputatului independent de Cluj Adrian Dohotaru că va interzice accesul bărcilor cu motor pe lacurile Tarnița și Beliș-Fântânele, surse de apă potabilă pentru clujeni, pentru a limita poluarea. Rămâne de văzut cum va vota joi Adrian Dohotaru. loading...

