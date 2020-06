Călin Popescu Tăriceanu: "Iohannis şi Guvernul au fost informaţi despre coronavirus pe 6 ianuarie. Au preferat să ţină sub tăcere"

„Am primit confirmarea acestor lucruri chiar zilele trecute în răspunsul primit de la Ministerul de Externe la întrebarea pe care le-am adresat-o şi în care ceream detalii cu privire la informaţiile pe care Ministerul le-a furnizat autorităţilor statului român cu privire la coronavirus.

Astfel, în răspunsul primit, ministerul spune că primul semnal către autorităţi a fost transmis chiar de către Ambasada României la Beijing încă de pe data de 6 ianuarie 2020! Exact, 6 ianuarie! După aceea, această informare a fost urmată de o notă de informare către autorităţile române la data de 23 ianuarie. Iar acum vine partea interesantă: din data de 25 ianuarie, Ambasada României la Beijing a trimis actualizări zilnice privind evoluţiile de COVID-19. Zilnic!”, spune liderul ALDE, potrivit Mediafax.

„Iar atunci când planul anticipatelor le-a fost anulat, au schimbat macazul şi au trecut în starea de urgenţă cu măsurile pe care le ştim. Aşadar, ai noştri conducători ştiau de situaţia coronavirusului, dar ei erau mai preocupaţi de alegerile anticipate”, conchide fostul prim-ministru.

„Este de menţionat că prima sesizare cu privire la existenţa unui focar de penumonie neobişnuită în oraşul Wuhan a fost primită de MAE, la data de 6 ianuarie 2020, de la Ambasada României la Beijing. (…) Începând cu data de 25 ianuarie 2020, Ambasada României la Beijing a trimis actualizări zilnice privind evoluţiile lefate de COVID-19 în R.P. Chineză, fiind prezentate informaţii legate de: situaţia cazurilor de infectări, măsurile la nivel politic şi economic luate de autorităţile chineze, aspecte de ordin umanitar, situaţia cetăţenilor români”, se arată în documentul trimis de MAE.

Victor Ponta: "Pe vremea guvernelor Tăriceanu şi Ponta, oamenii au dus-o bine"

Fostul prim ministru al României, a intrat marţi în direct la România TV pentru a comenta subiectele de maxim interes ale momentului, ca relansarea economiei, creşterea pensiilor şi lupta tot mai acerbă de pe scena politică.

"Eu am asteptat ieri, fiind 1 iunie, sa iasa domnul Orban seara, cum am facut eu in 2015. Sa zica, "domnule, n-a fost usor, dar am gasit banii de alocatii". Il dadea toata lumea, chiar si dumneavoastra. Si eu, ce era sa zic. Dar el chiar vrea sa se sinucida (nr. politic).

Declaratia domnului Orban cand a devenit prim ministru, a zis asa: "nu se discuta legea pensiilor". Apoi in frebruarie, doamna ministru al Muncii a zis ca sunt bani in buget, Citu la fel.

In 2010 nu aveam bani la buget, a venit Basescu si a taiat. In 2011 la fel. In 2012 am dat banii oamenilor, nu au plecat cu ei din tara, i-au cheltuit aici si am avut 7 ani de crestere economica.

Impotriva acestei legi promulgate de Iohannis nu a votat nimeni, nici PNL.

Maine avem la vot ordonanta prin care guvernul a amanat plata alocatiilor. O ordonanta respinsa isi inceteaza efectele si reintra in vigoare legea anterioara, deci ar trebui date alocatiile. M-am uitat in toate tarile europene, nu exista nici o tara care sa nu dea ceva ce ii obliga legea.

De ce sa nu dai banii, cand oricum prin TVA se intorc mare parte la domnul Citu. Pe vremea guvernelor Tariceanu si Ponta oamenii au dus-o bine. Noi l-am citit pe Kanes, nu vin ideile astea din mintea noastra. Astia sunt in jungla, ca elefantul care crede ca e mare si ceilalti sa moara. Nu e asa.

In America in 2008, au dat bani bancilor si i-au pus sa imprumute oamenii si asa s-a refacut economia. Mai mult ca niciodata trebuie sa bagi bani in economie. Daca esti in stare, da drumul la autostrazi. Ai? Nu ai. Prin agricultura. Nu au dat nici un fel de ajutoare.

Într-o luna de inchis economia am pierdut 15 miliarde de euro, printr-o decizie politica.", a declarat Victor Ponta.

