Călin Popescu Tăriceanu: Moţiunea de cenzură va trece

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Călin Popescu-Tăriceanu, preşedintele ALDE, afirmă că moţiunea de cenzură va trece, în condiţiile în care opoziţia este mai numeroasă. "Calculele sunt făcute. Însă, după cum vedeţi, fiecare pare să aibă calculul lui. Dacă stau şi mă uit, o văd pe doamna Dăncilă foarte disperată, îşi face curaj singură şi, pe de altă parte, din discursul pe care l-a ţinut ieri, încearcă să fâlfâie tot felul de ameninţări, să le spunem aşa, care ar plana asupra parlamentarilor PSD, în cazul în care votează moţiunea, ceea ce dovedeşte că pentru un număr de parlamentari din PSD votarea moţiunii este o opţiune. Dincolo de faptul că în momentul de faţă raportul majoritate-opoziţie s-a schimbat, adică în momentul de faţă opoziţia este mai numeroasă, strict dacă numărăm voturile din opoziţie, există şi această intenţie manifestă a unor parlamentari PSD, care sunt conştienţi de faptul că guvernarea s-a epuizat, să voteze moţiunea de cenzură. Eu am convingerea că mâine (joi - n.r.) moţiunea de cenzură va trece", a declarat Călin Popescu Tăriceanu miercuri, la Senat. El a adăugat că cei 20 de parlamentari de la ALDE care au semnat moţiunea vor şi vota în favoarea ei. Liderul ALDE a menţionat că mai mulţi colegi din partid au fost contactaţi de lideri PSD pentru "a discuta", dar social-democraţii au fost refuzaţi. Citește și: Mesajul lui Liviu Dragnea din închisoare înaintea moţiunii de cenzură loading...

