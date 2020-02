Călin Popescu Tăriceanu: "Multă putere se urcă la cap. Orban s-a descalificat, nu a respectat protocolul"

"Punctul meu de vedere este ca dupa ce Orban a patit pocinogul, l-a lasat Iohannis din brate si i-a cerut sa isi depuna mandatul, acum se pune problema desemnarii domnului premier, daca as merge pe un calcul cinic i-as spune, domnule presedinte mai puneti tot ce cineva de la PNL. Eventual Turcan. Eu judec altfel, e criza si trebuie gasita o solutie. Solutia pe care o vad de a propune premier independent. Daca Victor Ponta crede ca trebuie sa mergem noi cu un premier, punctul meu de vedere este diferit. Ma voi consulta cu colegii din partid, suntem invitati la Cotroceni dar este posibil ca maine sa discutam in trei, fara indoiala. Presedintele a spus azi ca nu merge pe uniune nationala, sa vedem maine ce surpriza ne ofera, ar fi pacat sa nu il lasam. Eu am o experienta mai larga si v-am spus parerea mea dar nu eu decid. Presedintele dupa consultari ar trebui sa vada daca se creioneaza majoritate, cum ar spune Cristoiu, sa o pipaie. S-ar putea sa constate ca PNL nu are majoriutate, noi nu vom vota un guvern cu Orban prim-ministru, el a incalcat acordul politic care prevedea ca nu se fac racolari de membrii intre partidele nostre. Orban nu mai are credit, s-a descalificat! Am sa ii spun lui Iohannis sa nu conteze pe un vot de la noi", a declarat Călin popescu Tăriceanu la România TV.

Întrebat despre anticipate, Tăriceanu a spus: "Rational, teoretic nu este exclusa, practic ar trebui scoasa din calcul. V-am spus si eu inainte si prewsedintele a recunoscut ca sansele de anticipate au scazut sub 50%/. Este aberant si anormal sa insiste cu anticipatele. Multa putere se urca la cap si exista acest risc la toti oamenii. Vom vedea.

"Nu știu dacă dl Ciolacu va anunța o majoritate pentru că spunea că nu mai vine cu o propunere de prim-ministru. Eu cred că soluția care se conturează din ce în ce mai mult e cea pe care v-am spus-o: soluția rațională și eficientă de a ieși din criză este a unei persoane independente" a spus Călin Popescu Tăriceanu, la, întrebat dacă va face ALDE majoritate cu PSD.

"Acum, sper în ceasul al 13-lea ca preşedintele să numească o persoană profesionistă, nepolitică. Dacă o ţine tot cu PNL şi de data asta, cu USR, cu Băsescu, cine o mai vrea pe acolo, e o mare greşeală. Să pună o persoană nepolitică, un profesionist care să-şi facă o echipă de profesionişti, nu miniştri care în fiecare moment, în loc să muncească pentru transporturi, sănătate, educaţie, se gândesc la partid şi unde îi pune partidul şi să încercăm să ameliorăm, să atenuăm rezultatele crizei în care ne aflăm." a spus anterior Victor Ponta.