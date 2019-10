Articol publicat in: Politica

Călin Popescu Tăriceanu: Nu vom participa la formarea viitorului guvern. ALDE rămâne în opoziţie

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Călin Popescu Tăriceanu, preşedintele ALDE, a anunţat marţi seară la România TV că partidul său nu va participa cu miniştri la formarea viitorului Guvern Ludovic Orban. "Nu vom participa la formarea viitorului guvern. ALDE va rămâne în opoziţie. Poate vom suţine votarea lui, dar nu vom participa. Aşteptăm alegerile din 2020", a declarat marţi seară Călin Popescu Tăriceanu la România TV. Ludovic Orban, premierul desemnat de preşedintele Klaus Iohannis să formeze un nou guvern, are la dispoziţie 10 zile să-şi întocmească echipa de miniştri şi programul de guvernare, cu care să se prezinte în Parlament pentru vot. Posturile în guvern nu sunt bătute în cuie: tot ce se ştie până acum este că Orban vrea un guvern cu mai puţine ministere (15-16) şi că pentru fiecare portofoliu sunt luate în calcul mai multe nume. Citeşte şi: Guvernul Orban. Cine sunt miniştrii premierului Ludovic Orban LISTA loading...

