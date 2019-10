Articol publicat in: Politica

Guvernul Orban. Cine sunt miniştrii premierului Ludovic Orban LISTA

Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Ludovic Orban, premierul desemnat de preşedintele Klaus Iohannis să formeze un nou guvern, are la dispoziţie 10 zile să-şi întocmească echipa de miniştri şi programul de guvernare, cu care să se prezinte în Parlament pentru vot. Posturile în guvern nu sunt bătute în cuie: tot ce se ştie până acum este că Orban vrea un guvern cu mai puţine ministere (15-16) şi că pentru fiecare portofoliu sunt luate în calcul mai multe nume. Foto: facebook.com Guvernul Ludovic Orban (variantă nedefinitivă) Ministerul Finanţelor: Florin Cîţu (senator PNL) sau Cristian Păun (profesor ASE, consilierul lui Ludovic Orban) Ministerul Muncii: Dan Vîlceanu (deputat PNL), sau Violeta Alexandru (președinte PNL București), Cristian Buşoi (europarlamentar) Ministerul Justiției: un tehnocrat Ministerul de Interne: Ion Ştefan (deputat PNL), sau Marcel Vela (senator PNL), sau Victor Paul Dobre (deputat PNL) Ministerul Dezvoltării: Robert Sighiartău (secretar general PNL) Ministerul de Externe: Bogdan Aurescu (consilierul președintelui Klaus Iohannis), sau Mihnea Motoc (consilier al lui Jean Claude Juncker), sau Emil Hurezeanu (ambasadorul României la Berlin) Ministerul Fondurilor Europene: Bogdan Glăvan (consilierul pe probleme economice al lui Ludovic Orban) Ministerul Sănătății: Vasile Rîmbu (managerul Spitalului Județean Suceava) Ministerul Economiei: Virgil Popescu (vicepreşedinte al Comisiei pentru industrii din Camera Deputaţilor) Ministerul Apărării Naţionale: generalul Nicolae Ciucă, sau Ovidiu Raeţchi (deputat PNL), sau Mihnea Motoc (consilier al lui Jean Claude Juncker) Ministerul Transporturilor: Lucian Bode (deputat PNL, fost ministru al Economiei în Guvernul Mihai Răzvan Ungureanu) Ministerul Agriculturii: Nicolae Giugea (deputat PNL), sau Emil Dumitru (preşedintele Federaţiei Naţionale Pro Agro), sau Nini Săpunaru (fost deputat PNL) Ministerul Educaţiei: Marilen Pirtea (deputat PNL, rectorul Universităţii de Vest din Timişoara), sau Monica Anisie (preşedinte PNL Sector 2) Ministerul Culturii: Sergiu Nistor (consilier prezidenţial), sau Florica Cherecheş (deputat PNL) Ludovic Orban a fost desemnat, marţi, de preşedintele Klaus Iohannis, pentru funcţia de prim-ministru al României. Potrivit Constituţiei, premierul desemnat are termen de 10 zile pentru formarea Cabinetului său şi pentru a merge în Parlament în vederea obţinerii votului de încredere asupra programului şi a întregii liste de miniştri. Citeşte şi: Ludovic Orban, desemnat premier: Vom da românilor ceea ce aşteaptă de la noi: cinste, competenţă, integritate loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay