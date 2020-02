Călin Popescu Tăriceanu: Preşedintele poate renunţa la ideea anticipatelor

Călin Popescu Tăriceanu a făcut următoarele declaraţii, luni seara, la România TV:

- Am făcut odată acest gest, de a acorda un vot cabinetului Orban. Cabinetul Orban nu a pus in practică programul pe care îl propusese, a fost interesat numai de organizarea de alegeri anticipate.

- Noi nu susţinem alegerile anticipate. Este o procedură complicată, ne-ar pune in situaţia în care am fi 3-4 luni în situaţie de haos, economic, social, politic. Pentru trei luni de câştig politic facem toată această tevatură. Nu suntem de acord cu acest lucru.

- O să fim într-o situaţie unică, nici parlamentarii propriului partid nu-i vor vota.

- Preşedintele poate încerca şi a doua oară cu acest guvern. Constituţia însă nu a fost făcută ca să ne jucăm cu ea.

- Eu am văzut că preşedintele a spus, cel puţin nouă ne-a spus, că dacă nu există nici o soluţie pentru anticipate atunci va renunţa la această idee.

Citeşte şi: Victor Ponta, după cititrea programului de guvernare Orban II: "Luaţi-vă gândul de la creşterea pensiilor şi alocaţiilor!"