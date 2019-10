Camionul groazei: Familiile celor 39 de migranţi vietnamezi, inclusiv unul din România, aşteaptă să afle dacă rudele lor mai trăiesc

Arestat la scurt timp după descoperirea vehiculului într-o zonă industrială situată la aproximativ 30 de kilometri de capitala britanică, şoferul TIR-ului a fost inculpat de omucidere involuntară.



În contextul în care primele informaţii sugerau că cei 31 de bărbaţi şi cele opt femei găsiţi morţi erau chinezi, au apărut îndoieli, după ce numeroase familii vietnameze au anunţat că se tem că rudele lor s-ar putea afla între victime.

Se bănuieşte că majoritatea ar proveni din sate sărace din centrul Vietnamului, unde tot mai multe familii dezvăluie detalii despre ultime discuţii cu rudele lor. Astfel, Le Minh Tuan nu mai are veşti de la fiul său, Le Van Ha, după ce acesta i-a trimis un mesaj pe Facebook, în urmă cu o săptămână, în care spunea ”sunt pe punctul să urc într-omaşină către Marea Britanie. Voi contacta din nou familia când voi ajunge în Anglia, tată”, potrivit news.ro.

Acest lucru se întâmpla cu două zile înainte ca acest camion frigorific să fie descoperit.”N-am primit nicio veste de la el de atunci”, a declarat pentru AFP Le Minh Tuan, cu ochii în lacrimi. ”Sunt sigur că era în acest camion. Tot ceea ce vreau este corpul fiului meu”, a declarat el în satul Yen Hoi din provincia Nghe An.

Bărbatul în vârstă de aproximativ 30 de ani a părăsit Vitnamul în iunie şi şi-a lăsat în urmă cei doi fii şi o fiică. El căuta să ajungă în Marea Britanie, prin Turcia, Grecia şi Franţa.



Le Van Ha spera să găsească în Marea Britanie un loc de muncă, pentru a rambursa cei 30.000 de dolari (27.000 de euro) datoraţi călăuzelor şi cei 8.500 de dolari împrumutaţi pentru a-şi construi casa, informează news.ro.



”A plecat pentru ca să plătească datorii (...) şi a trimite bani pentru ca copiii săi să aibă o viaţă mai bună”, a declarat tatăl său plângând şi strângându-şi nepoţii în braţe. Mama lui Vo Ngoc Nam, în vârstăde 28 de ani, declară că nu mai are veşti de la fiul său - care muncea în România - şi intenţiona să se ducă în Marea Britanie. Locuitori intenţionează să se adune duminică la o slujbă, pentru a se ruga pentru cele 39 de victime.



Poliţia din Essex a anunţat că vrea să accelereze procesul de ientificare a amprentelor digitale ale persoanelor găsite în camion, însă afirmă că acest lucru necesită timp, informează news.ro.



Din regiuni sărace din centrul Vietnamului pleacă numeroşi migranţi, în căutarea unei vieţi mai bune în Europa. Ei caută adesea să se ducă în Marea Britanie, pentru a munci în ”baruri de unghii” sau în ferme ilegale de canabis, în speranţa de a câştiga bani rapid.



Cinci persoane au fost arestate, în acest stadiu, în ancheta din Marea Britanie. Ambasadorul vietnamez la Londra Tran Ngoc An a fost primit sâmbătă de anchetatori. El a discutat, de asemenea, cu ministrul britanic de Interne Priti Patel.