Camionul morţii. Majoritatea victimelor din camionul frigorific provenea din Vietnam

Descoperirea cadavrelor - 38 de adulţi şi un adolescent - a avut loc miercuri după ce serviciile de urgenţă britanice au fost alertate în legătură cu mai multe persoane aflate într-un camion într-un parc industrial din Grays, la aproximativ 32 km est de centrul Londrei.



Poliţia presupunea că morţii erau chinezi, dar Beijingul a declarat că naţionalităţile nu au fost încă confirmate. Oficiali chinezi şi vietnamezi lucrează acum în strânsă colaborare cu poliţia britanică, au declarat ambasadele lor.



Părintele Anthony Dang Huu Nam, un preot catolic din oraşul izolat Yen Thanh în provincia Nghe An din nordul Vietnamului a declarat că există o legătură între victime şi mai multe familii din zonă, informează Agerpres.



Citeşte şi Cazul celor 39 de cadavre găsite într-un camion, în Marea Britanie. S-a aflat cine sunt victimele



Ministerul de Externe vietnamez a declarat într-un comunicat sâmbătă că a cerut ambasadei sale din Londra să acorde asistenţă poliţiei britanice în identificarea victimelor.



Nghe An este una dintre cele mai sărace provincii din Vietnam şi de acolo sunt originare multe victime ale traficului de persoane care ajung în Europa, potrivit unui raport în martie al Fundaţiei Pacific Links, o organizaţie antitrafic cu sediul în SUA.



Se crede că alte victime provin din provincia vecină Ha Tinh, de unde în primele opt luni din acest an, 41.790 de persoane au plecat în căutare de muncă în altă parte, inclusiv în alte ţări, potrivit presei de stat. Una dintre aceste presupuse victime originare din Ha Tinh, Pham Thi Tra, în vârstă de 26 de ani, i-a trimis un SMS mamei sale spunând că nu poate să respire în momentul în care camionul container era în drum din Belgia spre Marea Britanie, potrivit lui Nam.