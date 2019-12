Campionul austriac îndrăgostit de România. Mărturisiri emoţionante, de ce a ales să trăiască în Carpaţii noştri VIDEO

Martin Freinademetz s-a născut la Innsbruck, în inima Alpilor și este pasionat de sporturile de iarnă. A câștigat de 10 ori titlul de campion al Austriei la snowboard, iar de două ori a fost campion mondial. A început să vină în România participând la competiții. Apoi și-a cunoscut soția, o sibiancă stabilită în Germania și ea pasionată de sporturi de iarnă. După care n-a fost decât un pas până să se mute în România.

"Am venit și am văzut pădurea, am iubit pădurea, munții și am spus că venim în fiecare vară și facem vacanța în România și așa s-a întâmplat. Am renovat casa bunicii și am început să organizez niște ture cu motociclete", spune Martin Freinademetz.

De ce iubește campionul austriac munții noștri? "Aici e mult mai liniște. Alpii sunt plini cu turiști. Aici dacă mergi spre Vâlcea sau spre Oașa ești singur, poate doar un cioban cu niște oi. Asta nu găsim în Austria", a spus Martin, pentru România TV.

Austriacul a reușit în România să-și transforme hobby-urile în afacere. Vara, el organizează la Sibiu cel mai spectaculos raliu enduro din lume. Iarna, se ocupă de complexul de schi și snowboard pe care l-a construit la Păltiniș. Austriacul de 49 de ani spune că românii sunt calzi și primitori, iar despre mâncarea tradițională are numai cuvinte de laudă.

Reportajul cu campionul austriac îndrăgostit de România: