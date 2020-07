CAMERA ASCUNSĂ. Detalii şocante după atacul mafiot din Chiajna VIDEO

Doi bărbaţi de aproximativ 35 de ani au fost agresaţi fizic în plină stradă, la Chiajna, iar autoturismul unuia dintre ei a fost avariat grav în urma conflictului. Autorii agresiunii au fost identificaţi de poliţiştii, dar încă nu au fost prinşi. Martorii susţin că s-a tras cu arma, iar poliţiştii fac cercetări

Campania electorală a început cu un atac sângeros lângă Capitală. În Chiajna, aproape 30 de interlopi, l-au taiat cu sabiile pe un consilier local de la PNL. Localnicii arată cu degetul spre primar.



- Clanurile astea nu se bat aiurea, așa! Se bat numai în an electoral!

- Da! Capul! Ăsta-i capul!

- Primarul?!

- Punct! Are toate relațiile, peste tot, și îi bagă în față: "băi, răspund eu din spatele vostru!" Asta face!

- Am înțeles că e rudă cu el unul dintre ăia bătuți! Iordan!

- E fină-su!

- Finul primarului?!

- Da, da, da. Știe DNA-ul, știe toată lumea de el! Nu se face nimic! E disperat că pierde alegerile și e în stare să facă moarte de om!

- Păi și primarul i-a băgat pe ăștia la scandal?



- I-a zis: "Scapă-mă de ăia!" Că îi e frică de ăia care... Mai mult ca sigur! El are cred că vreo 18 dosare!

Oamenii spun că primarul în funcție, aflat în pierdere de popularitate, s-a înconjurat de interlopi.

- Tocmai de-asta i-a luat ăsta pe ăia lui Iordan, că sunt periculoși și îi e frică la lume de ei!

- Deci prin interlopi încearcă primarul să-și mențină funcția?

- Da, da, clar! Clar! Clar! Și bani! Bani foarte mulți! N-am văzut atâția bani în viața mea! Sacoșe de bani! Dă bani la toate partidele! Dă bani la toți! La procurori... La toți! E în stare să facă orice! Orice! Și ăia bătuți, credeți că i-a bătut așa...? Păi cât au terorizat până să iasă ăsta din pușcărie?! De-asta l-a și cununat ăsta! Ăsta l-a cununat să-l aibă acolo, aproape! Ăsta pompează în ei de... La ăștia, lui Iordan, am înțeles că le-a dat canalizarea și apa care se trage, să fie ei șefi, ei să...Și dacă le-a dat asta-n mână vă dați seama câți bani sunt! Și sunt în stare să... E o încrengătură...

Mascații și polițiștii răscolesc acum cartierele Capitalei după ce interlopii s-au impuscat in trafic. Doi oameni sunt la spital după răfuiala electorală a clanurilor din Chiajna. Se pare că doar unuol dintre ei a fost prins.

IPJ Ilfov a anunţat, joi seară, că poliţiştii au fost sesizaţi prin apel la numărul de urgenţe 112, de către un bărbat, privind izbucnirea unui scandal între mai multe persoane, pe o stradă din oraşul Chiajna şi că o persoană este căzută la pământ.

”La faţa locului s-au deplasat imediat 4 echipaje de poliţie din Chiajna pentru efectuarea de activităţi specifice si luarea măsurilor legale. De asemenea, la faţa locului s-a deplasat un echipaj din cadrul Serviciului de Acţiuni Speciale Ilfov, precum şi un echipaj de jandarmi. Poliţiştii au găsit la locul faptei doi bărbaţi, cu vârste de aproximativ 35 de ani, care ar fi fost agresaţi fizic şi care au fost transportaţi cu ambulanţa la o unitate medicala din Bucureşti, pentru acordarea de îngrijiri de specialitate. Persoanele bănuite de săvârşirea faptei nu au fost găsite, însă acestea au fost identificate de poliţiştii din Chiajna”, se arată în comunicat.

Cei doi bărbaţi răniţi le-au spus poliţiştilor că cineva ar fi folosit o armă, în timpul altercaţiei.

”În acest context, precizăm că din verificările specifice desfăşurate până în prezent nu au rezultat elemente certe şi concludente care să conducă la concluzia că au fost folosite arme”, mai transmite Poliţia.

Poliţişti Ilfoveni fac cercetări pentru depistarea tuturor persoanelor implicate şi pentru stabilirea cu certitudine a situaţiei.