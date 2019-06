Horoscop: Când să o ceri de nevastă, în funcţie de zodia ei

Iata cand sa o ceri de nevasta, in functie de zodia ei.

Berbec

Nativele zodiei Berbec sunt persoane nesofisticate, insa care prefera noutatea. Le stimuleaza elementele de prospetime, iar cand vor fi convinse ca in relatie se vor bucura mereu de lucruri noi care sa le suscite interesul vor spune DA.

Taur

Femeile Taur se tem de angajamentele parafate, carora le dau un inteles contractual. Totusi, in momentul in care barbatul de langa ele le confera suficienta incredere sa faca pasul cel mare, cererea in casatorie este doar o formalitate.

Gemeni

Femeile Gemeni au o curiozitate innascuta, de aceea au nevoie de nou in fiecare zi, mai ales intr-o relatie de durata. In momentul in care se simt iubite, intelese si incurajate in curiozitatea lor, poti sa inchiriezi salonul pentru nunta.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.