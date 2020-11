Caravana Coca-Cola de Crăciun, anulată pentru prima dată în ultimii 10 ani din cauza pandemiei de COVID

Caravana Coca-Cola de Crăciun a fost anulată pentru prima dată în ultimii 10 ani din cauza pandemiei de coronavirus, scrie mirror.co.uk.

"Din cauza restricțiilor actuale din întreaga țară, turul nostru de Crăciun Coca-Cola nu va mai avea loc anul acesta. Știm că este dezamăgitor, dar vom continua să împărtășim momente speciale de Crăciun pe tot parcursul sezonului festiv. Vă așteptăm cu drag anul viitor!", a transmis compania pe Twitter.

Due to current restrictions around the country, our Coca-Cola Christmas Truck Tour won’t go ahead this year. We know it's disappointing, but we’ll continue to share special Christmas moments throughout the festive season. We look forward to seeing you next year! pic.twitter.com/VWza9Al3hm