Carmen Brumă dezvăluie secretul siluetei sale impecabile. Ce face pentru arăta aşa, la 42 de ani: "Îmi dau voie să mănânc tot ce vreau"

“Am inteles ca era o problema cu balconul la poza anterioara, asa ca am iesit in curte! Pentru neîntinatele de pe Fb vexate ca sunt in costum de baie, sa stiti ca la munte exista piscine in aer liber incalzite, in care, culmea, nu-ti dau voie sa intri in costum de schi, chiar daca esti sotie si mama! Pentru cele interesate de o supersilueta de plaja in orice anotimp, va las link-ul programului meu”, a scris Carmen Brumă pe rețelele de socializare.