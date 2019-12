Carmen Dan: "Nu am avut rol operativ la mitingul din 10 august". Jandarmii au intervenit pentru amendarea protestatarilor

Fostul ministru PSD de Interne Carmen Dan a fost audiată, vineri, de procurorii DIICOT, ca martor în dosarul violenţelor din 10 august 2018. Ea a fost aşteptată de un grup de protestatari care au huiduit-o la sosire.

"Este normal să fie chemat la audieri oricine are legătură cu dosarul 10 august. Vreau să spun sincer că mă aşteptam să fiu chemată de anul trecut. Aşa cum am considerat încă de anul trecut, nu s-a pus niciodată problema de a nu mă prezenta, am spus asta şi în Parlament. A durat destul de mult pentru că cei care au pus întrebări, anchetatorii, au fost interesaţi să lămurească multe aspecte. În principal, s-a vizat rolul avut de ministrul MAI în acea zi. În nici un caz nu am avut rol activ, de coordonare a acţiunilor, am dat toate detaliile. Mă aflam la mine în birou atunci, sunt informaţii publice. Vreau să menţionez că ministrul nu conduce misiunile operative. Nu am avut întâlnir în acea zi, nu am comunicat cu persoane politice, cu nicio persoană care era în afara interesului de activitate a ministerului. Am făcut comunicări primului ministru în exercitarea calităţii guvernamentale", a spus Carmen Dan.

"Am spus părerea mea referitor la modul în care s-a coordonat acea activitate, nu am emis eu păreri despre o posibilă lovitură de stat", a mai spus fostul ministru de Interne, după care a plecat în huduielile protestatarilor de la DIICOT. Jandarmii au intervenit la DIICOT, legitimând mai mulți protestatari, după plecarea lui Carmen Dan.

Ea declara în luna martie că ceea ce s-a întâmplat la protestul din 10 august ”este o lecţie de învăţat şi pentru Jandarmerie, dar şi pentru liderii mişcărilor civice şi pentru protestatari”. Ea susţinea că nu există ”nicio piedică” în a se lămuri întreaga situaţie, dar afirma că protestatarii trebuiau să fie atenţi la ce se întâmpla în jurul lor. ”Când te afli la activitate de protest şi în jurul tău se întâmplă lucruri şi vezi că degenerează, cred că reacţia firească ce trebuie să o ai este să pleci din această zonă”, a spus Carmen Dan.

Abia la începutul lunii decemebrie, Jandarmeria Bucureşti a desecretizat convorbirile referitoare la mitingul din 10 august 2018.

Audierea lui Carmen Dan are loc la o zi după ce procurorii au ascultat declaraţiile viceprimarului Capitalei, Aurelian Bădulescu.