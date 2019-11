Carmen Harra, previziuni şoc pentru al doilea tur al alegerilor prezidenţiale 2019: "Va fi pe muchie de cuţit"

Carmen Harra aflat cine va fi preşedintele României. Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă va câştiga în al doilea tur? Potrivit previziunilor sale, pe cei doi candidați îi așteaptă un ultim tur plin de surprize.

Ceva se va schimba în România… Adică, nu mă refer neapărat la preşedinte, mă refer la cei care au condus România în ultima bucată de timp… S-au făcut nişte erori masive şi asta trebuie corectate. Eu zic că tot Klaus Iohannis o să rămână…”, a spus Carmen Harra, pentru Wowbiz.ro.

Harra plusează şi spune că pe viitor vom avea şi un preşedinte femeie.”Ne va surprinde, va veni tare din spate o femeie blondă. Nu, nu Elena Udrea, nu am văzut-o niciodată pe post de preşedinte, nici Gabriela Firea... Altcineva, o femeie în jur de 40 de ani, nu Alina Gorghiu, altcineva neaşteptat”



Carmen Harra a făcut avere de pe urma unei cărţi best seller şi are un succes imens în SUA.



„În prima mea lună în America am făcut 10.000 de dolari. Acum, eu pot să fac foarte uşor 40.000 – 50.000 de dolari pe lună. Asta pentru că eu sunt cunoscută, am un nume, America mă recunoaşte şi mă apreciază”, a spus Carmen Harra.



„Eu câştig bani din mai multe surse. Sunt consilier de cuplu, iar în America un consilier câştigă între 400 şi 600 de dolari pe şedinţă. Eu am lucrat peste 20 de ani ca şi consilier, aveam biroul pe cel mai scump bulevard din lume, pe Fifth Avenue în New York, peste drum de Plaza Hotel. La mine veneau Jennifer Lopez, Hillary Clinton şi alte celebrităţi. Eu însă aş putea să trăiesc şi din drepturi de autor acum. Încă de la primele cărţi publicate am luat sute de mii de dolari. Cărţile au mers foare bine. Prima carte pe care am publicat-o în urmă cu 20 de ani, "Karma de fiecare zi" a fost tradusă în 20 de zile şi îmi vin şi acum bani din drepturile de autor pe ea”, a mai spus Carmen Harra.



Harra are o avere de circa 40 milioane de dolari, case în Florida, New York, maşini de lux şi bijuterii.