Carmen Tănase a dezvăluit motivul pentru care vrea să părăsească România: "Avem novoie unul de altul"

Carmen Tănase a mărturisit că dorește să fie alături de singurul său fiu, care locuieşte acum în Olanda. Tudor Tănase este regizor în țara lalelelor, însă a primit oferte recente și în Statele Unite ale Americii. Actriţa are în plan de a fi lângă copilul ei, însă nu într-o ţară răcoroasă, vrea undeva la căldură.



„Într-adevăr, atâta vreme cât băiatul meu nu este în țară și este plecat și mai departe, nu este firesc să vreau să fiu lângă el? În câțiva ani de zile, că mai am niște treabă pe aici, o să vreau să plec după băiatul meu. Nu să stau cu el, ci să fiu undeva în preajmă. Să fiu cu familia mea cât de cât aproape… Eu o să plec mai încolo, dar nu să fac carieră, ci pur și simplu să stau sub un palmier. Nu mă duc să dau probe la Hollywood.

Fiul meu este în Olanda, într-o țară friguroasă, ploioasă și vântoasă. Nu o să mă adaptez niciodată și nu ne înțelegem cu limba, e complicat cu olandeza și mie îmi plac țările solare. Poate să fie Grecia, Barcelona, poate să fie Los Angeles, ce știu eu ce ne rezervă viața? Dar cu siguranță voi fi pe lângă el, prin preajma lui. Mai am treburi de făcut aici, mai am lucruri de rezolvat, mai am ceva de spus, cred eu, în profesie, deci nu ne luăm la revedere, încă nu scăpați”, a spus Carmen Tănase.

Motivul pentru care vrea să părăsească România

Principalul motiv pentru care ar pleca din ţară este băiatul ei. Vrea să îşi trăiască următorii ani, fiindu-i alături.

"Avem novoie unul de altul în permanenţă, poate că nu e bine. Poate că e bine, la un moment dat, să se taie cordonul. La noi nu s-a tăiat. Vorbim de un bărbat de 30 de ani. Vorbesc în fiecare zi cu fiul meu la telefon. E puţin în conflict cu ceea ce se întâmplă în jurul lui. Cere lucruri foarte dificile, foarte greu de făcut, deloc la prima mână. Are şi un sadim de a vedea dacă îţi merge ceva, schimbă imediat. Ca să-ţi fie greu. Ceea ce mie îmi place. Din punctul ăsta de vedere ne şi potrivim, noi doi. D-aia poate că şi vreau să plec", a încheiat actriţa.