Caroline Garcia şi Kristina Mladenovic, GEST SUPERB la adresa românilor după victoria din Fed Cup

Caroline Garcia şi Kristina Mladenovic au mers in fata sectorului in care se aflau fanii romani in sala din Rouen si i-au aplaudat pe acestia timp de aproximativ un minut.

Romania şi-a aflat următorul adversar din FED CUP. Misiune DIFICILĂ pentru echipa condusă de Simona Halep

Fanii romani prezenti in tribune au raspuns cu aplauze pentru cele doua jucatoare ale Frantei, care au castigat meciul decisiv.

FRANŢA - ROMÂNIA 3-2 în semifinalele FED CUP. "Tricolorele" au ratat dramatic MAREA FINALĂ

"Romanii sunt vulcanici, incredibili. Ne asteptam sau auzim 'allez les bleus', dar auzeam numai Romania, Romania. Au fost niste fani fair-play", a afirmat Caroline Garcia.