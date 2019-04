LIVE FRANTA ROMANIA FED CUP. Simona Halep - Kristina Mladenovic 6-3 Aici vezi în direct la TV întâlnirea FRANTA - ROMANIA

SIMONA HALEP - KRISTINA MLADENOVIC este LIVE STREAM VIDEO AICI AICI

Simona Halep - Kristina Mladenovic 6-3: Simona Halep închide setul cu un break

Simona Halep - Kristina Mladenovic 5-3: Simona Halep, game fără emoţii

Simona Halep - Kristina Mladenovic 4-3: Simona Halep face din nou break în cel mai disputat game

Simona Halep - Kristina Mladenovic 3-3: Kristina Mladenovic rebreak

Simona Halep - Kristina Mladenovic 3-2: Break Simona Halep

Simona Halep - Kristina Mladenovic 2-2: Game Simona Halep

Simona Halep - Kristina Mladenovic 1-2: Game Kristina Mladenovic, după ce Simona Halep a avut din nou 40-0

Simona Halep - Kristina Mladenovic 1-1: Simona Halep îşi face serviciul cu emoţii

Simona Halep - Kristina Mladenovic 0-1: Simona Halep a avut 40-0 pe serviciul adversarei, dar Kristina Mladenovic a luat game-ul.

Simona Halep - Kristina Mladenovic: cele două jucătoare au ieşit la încălzire.

Simona Halep şi Kristina Mladenovic s-au întâlnit de cinci ori în circuitul WTA, iar franțuzoaica are 3-2 la meciurile directe. KRISTINA MLADENOVIC s-a impus la Paris, pe hard, în 2014, la Birmingham, pe iarbă, în 2015, și pe hard-ul de la Indian Wells, în 2017. SIMONA HALEP a câştigat în finală la Madrid, în 2017, și la Cincinnati, în 2015.

SIMONA HALEP KRISTINA MLADENOVIC (ora 15:00) în primul meci din semifinala FED CUP FRANTA ROMANIA

"Chiar mi-am dorit să joc prima. Voi intra pe teren decisă să dau totul. Voi avea în față o adversară puternică. Mă aștept la un public zgomotos, care își va încuraja favoritele, dar corect. Am emoţii, dar este normal şi este bine, pentru că sunt destul de concentrată şi pusă pe treabă. Îmi doresc tare mult să câştig cele două puncte, dar am încredere şi în celelalte fete. Nu contează scorul, contează să câştigăm", a declarat Simona Halep înaitea meciului cu Kristina Mladenovic. SIMONA HALEP - KRISTINA MLADENOVIC este primul meci al întâlnirii FRANTA ROMANIA din semifinalele FED CUP şi se joacă, sâmbătă, de la ora 15:00.

"Cineva trebuia să debuteze, nu contează dacă eşti primul sau al doilea. Sunt obişnuită cu ambele situaţii, după câte meciuri am disputat. Nu aveam nicio preferinţă. E interesant să începi meciul proaspătă şi pregătită, aşa că vom vedea. Este evident că Simona Halep este una din cele mai bune jucătoare pe zgură, dacă nu chiar cea mai bună, pentru că este campioana en titre la Roland Garros şi se descurcă foarte bine pe toate suprafeţele. Dar am avut meciuri meciuri de luptă, strânse, şi sunt sigură că îşi aduce amintea şi ea. E interesant că am jucat deja de câteva ori şi cred că ne vom bucura de acest meci", a declarat Kristina Mladenovic. SIMONA HALEP - KRISTINA MLADENOVIC este primul meci al întâlnirii FRANTA ROMANIA din semifinalele FED CUP şi se joacă, sâmbătă, de la ora 15:00.

LIVE FRANTA ROMANIA FED CUP UPDATE 20 APRILIE. Ordinea meciurilor în întâlnirea FRANTA ROMANIA FED CUP

Sâmbătă, începând cu ora 15:00: Simona Halep (2 WTA) - Kristina Mladenovic (66 WTA)

Urmat de: Mihaela Buzărnescu (30 WTA) - Caroline Garcia (21 WTA)

Duminică, începând cu ora 14:00: Simona Halep (2 WTA) - Caroline Garcia (21 WTA)

Urmat de: Mihaela Buzărnescu (30 WTA) - Kristina Mladenovic (66 WTA)

Partida de dublu se va juca doar în cazul în care scorul după primele patru meciuri va fi egal.

Căpitanii-nejucători ai celor două echipe pot schimba componența echipelor duminică, începând cu al treilea meci al confruntării.

LIVE FRANTA ROMANIA FED CUP UPDATE 19 APRILIE. Jucătoarele din echipa de Cupa Federaţiei a României, care vor întâlni, în weekend, formaţia Franţei, au primit încurajări din partea militarilor români din Afganistan. "Hai, Româniaaaa! Buzărnescu, Halep, Begu, Niculescu şi Olaru se pregătesc pentru primele meciuri din semifinala Fed Cup 2019! Fetele au văzut un mesaj de susţinere transmis de pe un teren cu mult praf, de la militarii noştri aflaţi în misiune în Afganistan, direct pe terenul de zgură de la Rouen înainte de antrenamentul oficial. Militarii Batalionului 300 Protecţia Forţei "Sfântul Andrei" le-au trimis jucătoarelor şi câte o emblemă cu însemnul batalionului. Şi, pentru că de la ultima noastră întâlnire, la partida de FED CUP cu Cehia de la Cluj, ţinuta noastră de instrucţie s-a schimbat, am venit la Paris cu câte un tricou din cea nouă personalizat. Sperăm să vă poarte acelaşi noroc, cum v-a purtat celălalt la meciul cu Cehia!", a scris Ministerul Apărării Naţionale pe Facebook.

LIVE FRANTA ROMANIA FED CUP UPDATE 19 APRILIE. Simona Halep, locul 2 WTA, o va întâlni pe Kristina Mladenovic, numărul 66 mondial, în primul meci al întâlnirii de Fed Cup dintre Franţa şi România, de la Rouen, din semifinalele competiţiei. Meciul va avea loc sâmbătă, de la ora 15:00. Această confruntare va fi urmată de întâlnirea Caroline Garcia, locul 21 WTA - Mihaela Buzărnescu, locul 30 WTA. Duminică vor avea loc, cu începere de la ora 14.00, următoarele meciuri: Caroline Garcia, locul 21 WTA - Simona Halep, locul 2 WTA; Kristina Mladenovic, locul 66 WTA - Mihaela Buzărnescu, locul 30 WTA; Caroline Garcia / Kristina Mladenovic - Irina Begu / Monica Niculescu.

LIVE FRANTA ROMANIA FED CUP UPDATE 18 APRILIE. Simona Halep s-a antrenat joi alături de partenerul său, Vasile Antonescu la sala din Rouen. Simonei nu i-au prea ieşit loviturile, şi a fost mai nervoasă că niciodată înaintea unui meci din Fed Cup. A ţipat în permanenţă, reproşându-şi modul în care loveşte mingea. "Bă, gândeşte!", "Du-te, bă!", s-a certat Simona Halep pe ea însăşi. Daniel Dobre a intervenit în mai multe rânduri şi a încercat să o calmeze. Totul s-a încheiat însă cu zâmbete. Segărceanu a destins în final atmosfera.

LIVE FRANTA ROMANIA FED CUP UPDATE 17 APRILIE. Simona Halep spera ca echipa Romaniei de Fed Cup sa aiba o sustinere importanta din partea fanilor la Rouen. Jucatoarea aflata pe locul 2 in clasamentul WTA se asteapta ca francezii sa creeze o atmosfera infernala si de aceea considera ca "este foarte important ca vom avea sprijinul fanilor nostri". "Este foarte important ca vom avea sprijinul fanilor nostri, pentru ca francezii stiu sa-si incurajeze echipa, indiferent de scor si de moment. Avem nevoie de incurajarile alor nostri, sunt foarte importanti in economia calificarii. Cu siguranta, atmosfera va fi una speciala si plina de energie", a spus Simona Halep, miercuri, in cadrul unei conferinte de presa.

LIVE FRANTA ROMANIA FED CUP UPDATE 16 APRILIE. Desi adversare, Kristina Mladenovic a tinut sa publice un mesaj special pentru Simona Halep, odata cu sosirea in Franta a echipei Romaniei. "Urandu-i bun venit Simonei Halep in Franta! Franta vs. Romania, in aceasta saptamana, la Rouen", a scris Kristina Mladenovic.

LIVE FRANTA ROMANIA FED CUP UPDATE 16 APRILIE. Simona Halep și Mihaela Buzărnescu sunt primele jucătoare din echipa națională a României care s-au antrenat pe zgura din Kindareana.

LIVE FRANTA ROMANIA FED CUP UPDATE 15 APRILIE. Semifinala de Fed Cup dintre Franta si Romania va fi televizata de doua posturi din tara noastra. Meciurile vor putea fi urmarite la televizor, sambata si duminica, pe Digi Sport si Telekom Sport. In cealalta semifinala se intalnesc Australia si Belarus.

LIVE FRANTA ROMANIA FED CUP. Florin Segărceanu, căpitanul nejucător al echipei României, a prefațat duelul cu Franța, de la Rouen, de la finalul acestei săptămâni, înainte ca delegația tricoloră să plece de la București. Florin Segărceanu își pune toate speranțele în Simona Halep, despre care spune că e convins că va aduce două puncte României.

"Diferenţa ar trebui să fie făcută în favoarea noastră, pentru că o avem pe Simona. Este o diferenţă mare, avem o jucătoare senzaţională, numărul 2 în lume, dar cu o experienţă bogată. În momentul în care ai o jucătoare pe care te bazezi şi ştii că în proporţie de 90 la sută îţi câştigă două meciuri, viaţa este mai uşoară. Dar ne trebuie şi al treilea punct. Eu cred că e un avantaj că jucăm pe zgură, pentru că eu zic că toate jucătoarele, poate mai puţin Monica Niculescu, se descurcă foarte bine pe zgură şi la fel cred că Garcia ar juca mai bine pe suprafaţă rapidă", a spus Florin Segărceanu la plecarea în Franţa.

"Ne gândim la mai multe variante pentru jucătoarea numărul 2 de simplu. Sunt fericit pentru că nu există nicio problemă de sănătate în echipă, chiar dacă au fost mici accidentări, toată lumea este ok, s-a antrenat bine în utlima săptămână şi aşteptăm să ajungem în Franţa, să vedem suprafaţa de acolo. Am văzut deja nişte filmuleţe, probabil că o să fie o zgură mai rapidă, gen Roland Garros şi sper să începem bine programul de acomodare acolo", a mai declarat căpitanul nejucător al României.

Componenţa echipei României: Simona Halep, Mihaela Buzărnescu, Irina Begu, Monica Niculescu şi Raluca Olaru. Franța a optat pentru Caroline Garcia, Alizet Cornet, Kristina Mladenovic, Pauline Parmentier și Fiona Ferro.

LIVE FRANTA ROMANIA FED CUP. Simona Halep, 27 de ani s-a arătat optimistă, luni, la plecarea spre Franța: "Atu-ul României contra Franței este jocul nostru, jocul pe care-l facem. Suntem jucătoare puternice, suntem în formă. Plus că și atmosfera e importantă în echipă, plus publicul nostru". Sportiva aflată pe locul 2 WTA a adăugat: "Nu mi-e teamă de nicio jucătoare, încerc să mă autodeopășesc, să mă concentrez și rezultatul vine de la sine. Toate au un stil dificil, diferit. Nu poți compara Garcia cu Cornet sau cu Mladenovic. La acest nivel, fiecare meci e greu. Nu ne dorim ca meciul de dublu să fie decisiv. Vrem să câștigăm la simplu, ca să nu creăm emoții". Și Irina Begu, 28 de ani, a vorbit cu speranță despre acest meci: "Suntem o echipă puternică și unită. Suntem pregătite pentru orice. Zgura reprezintă un avantaj, e suprafața noastră favorită". Nici Florin Segărceanu, căpitanul nejucător al României, n-a făcut notă discordantă, precizând: " Diferența ar trebui să fie în favoarea noastră, că o avem pe Simona. Avem o jucătoare senzațională, cu o experiență bogată. Când ai o jucătoare care știi că-ți poate câștiga două meciuri în proporție de 90%, e mai ușor. Ne gândim la mai multe variante pentru jucătoarea numărul doi la simplu. Suntem fericiți că nu sunt probleme de sănătate".