Casa criminalului din Piaţa Centrală din Târgu Jiu, incendiată. Un bărbat a fost ucis după ce a refuzat judecata ţigănească VIDEO

Pompierii gorjeni au fost solicitati sa intervina pentru stingerea incendiului izbucnit la casa situata pe strada Plopilor din orasul Tg. Carbunesti. Au ars acoperisul constructiei pe o suprafata de aproximativ 150 mp, precum si bunuri aflate in incaperile situate la etajul constructiei. Cauza probabila a incendiului o reprezinta folosirea intentionata a sursei de aprindere pentru a genera incendiul, anunta ISU Gorj.

Incendiul vine la cateva zile dupa ce fratii Daniel si Alin Dumitru au fost trimisi in judecata, primul pentru uciderea lui B.R, iar celalalt pentru lovire.

Daniel Dumitru era in piata cu fratele lui Alin, pe 31 decembrie 2019, impreuna lovind victima cu pumnii si picioarele. Cand barbatul a cazut, Daniel Dumitru i-a infipt un cutit in spate, in scurt timp victima decedand. A fost omor cu premeditare, au concluzionat procurorii.