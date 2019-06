CASTIGATOR EXATLON 2019. Decizie neaşteptată luată de învingători. Ce se întâmplă cu premiul

Ion Surdu a facut primele declaratii dupa ce a castigat titlul de campion Exatlon Romania sezonul 3, la masculin:

''O sa incep si eu cu inceputul, cu prima zi aici. de fapt, cum am plecat eu din Romania la Exatlon. Am venit increzator in mine si in puterile mele. In schimb, am ajuns aici, am intrat pe primul traseu si nici macar nu am reusit sa dau. Si pe primul traseu am intrat o singura data si am intrat cu Gabriel si nici macar nu m-a lasat sa pun mana pe sac. Dar am trecut peste acea zi, am incercat sa evoluez treptat.

Asta am facut! Mi-am demonstrat, in primul rand, mie ca pot. Incercam sa imi demonstrez mie in fiecare zi ca pot fi mai bun decat in ziua precedenta. Si se pare ca mi-a reusit. Vreau sa le spun oamenilor de acasa ca trebuie sa va jucati sansa pana la capat, indiferent de ce se intampla pentru ca de aici vine totul si doar tu poti sa iti faci destinul. Poate ca vor fi oameni pe langa care care iti spun ca nu poti, sau ca nu ai cum sa ajungi in punctele in care iti doresti, dar trebuie sa crezi in tine de fiecare data...

Pentru mine acesta este un punct cheie. Daca imi doresc ceva, trebuie sa merg acolo sa iau acel ceva indiferent de ce se intampla (...) Eu cu siguranta din Exatlon Romania o sa raman cu ceva aparte aici, pentru ca a fost o experienta unica, o experienta foarte frumoasa, cu oameni frumosi pe care i-am indragit. O familie aparte. (...)

O felicit pe Nicoleta pentru ca a ajuns pana aici, o felicit pentru ca a avut un parcurs destul de greu. Si-a intrecut de fiecare data limitele ei si ii urez bafta in handbal mai departe. Sper sa vin la un meci de al tau de handbal. O felicit pe Andreea ca a ajuns pana aici'', a spus Ion Surdu.

Andreea Arsine a facut un geste nobil dupa ce a castigat titlul de campioana la feminin si 50.000 de euro. A spus ca va imparti banii cu Nicoleta Lunca. Iata care au fost primele declaratii ale acesteia:

''Nu ma gandeam, Cosmin, ca voi ridica trofeul, dar ma gandeam ca voi ajunge in finala, la inceput. Dar pe parcurs nu m-am mai gandit la asta pentru a fost concursul de asa natura, si situatie in care am ajuns, nu mai performam, m-am simtit destul de... nu imi gaseam locul ca sa spun asa.

Chiar m-am intrebat de multe ori daca mai este locul meu in aceasta competitie. Am avut rabdare, ma bucur ca am avut rabdare. Pot sa spun ca unul dintre lucrurile pe care le-am tinut foarte bine mintre cand am plecat de acasa a fost discutia pe care am avut-o cu doctorul meu si mi-a spus: Andreea, o sa ajungi in momente in care iti va veni sa renunti. In care iti va veni sa te intrebi de ce mai esti acolo sau sa te duci acasa, efectiv, si va trebui sa rezisti.

Asta sa ai mereu in cap, sa rezisti pana la capat pentr ca tu poti. (...) Dtorita increderii pe care mi-a acordat-o mi-am incercta sansa aici. Am venit pregatita si fizic si psihic. Si nu am renuntat nici la ultima minge, nici la ultimul totem, am tras pana la ultima viata. Ma bucur ca am reusit...'', a spus Andreea Arsine.