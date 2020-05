CASTIGATOR ROMANII AU TALENT 2020. Gennady Tkachenko: "Sunt conștient că telespectatorii din România vor fi patrioţi în finală"

Care au fost cele mai memorabile reacții ale prietenilor și rudelor?

Pentru prieteni am păstrat secretul până în ultima clipă. Îmi place să le fac surprize. Cei mai mulți au aflat după ce am am postat un fragment din emisiune pe pagina mea de Instagram. Judecând după recenzii, reacția a fost furtunoasă. Foarte mulți prieteni m-au sunat să mă felicite personal. Față de familie nu am avut secrete. Imediat după spectacol am sunat să povestesc cum a fost. Țipetele de bucurie ale copiilor m-au asurzit. Când am ajuns acasă, în Berlin, m-au așteptat cu o cină ca în filme. Sunt momente de care o să-mi aduc aminte toată viața!

Cine te-a impresionat cel mai mult dintre jurați și de ce?

În ultimii ani am fost invitat să particip și la alte talent show-uri. Reacțiile juraților au fost diferite, de la o țară la alta. Unii au fost entuziaști, alții m-au criticat. Am avut o perioadă de câțiva ani când am refuzat să mai particip la astfel de competiții, din cauza unor jurați din Rusia care, în timpul unui show, m-au criticat pe motiv că nu înțeleg acest gen de artă. În România jurații mi s-au parut foarte prietenoși. Îmi amintesc că, după ce am terminat de cântat, se uitau la mine, dar nu ziceau nimic. Eram confuz. Îmi era teamă să nu retrăiesc scena din Rusia. Deși mi se traducea în cască, nu reușeam să mă concentrez la tot ce ziceau. Am revăzut, apoi, momentul de zeci de ori, pe YouTube. Incredibil, au vorbit atât de frumos despre mine, chiar și după ce plecasem de pe scenă! Iar când cei doi prezentatori au apăsat pe buton, a fost.... E greu de redat în cuvinte!

Cum s-a schimbat viața ta de când ai apărut la Românii au talent?

În primul rând, a explodat numărul de cereri de prietenie pe rețelele de socializare. Au venit și propuneri de colaborare. De exemplu, mi s-a propus să fac un turneu în mai multe orașe din România. Am acceptat pe loc, mai ales că România este prima țară pe care am vizitat-o, când eram copil. Tot un fel de turneu a fost și atunci. Deși trecem cu toții printr-o perioadă dificilă, sper ca lucrurile să revina la normal și să-mi îndeplinesc acest vis.

Cum ți s-a schimbat stilul de viață în această perioadă?

M-am izolat, împreună cu familia, la țară, la o sută de km de Berlin, unde avem o cabană și puțin teren. Am muncit în grădină, așa cum face orice gospodar la țară, m-am uitat la filme și m-am bucurat de natură. În apropiere există o pădure în care merg ori de câte ori am ocazia. Natura mă inspiră!

Ce ai face cu banii, în cazul în care ai câștiga premiul cel mare?

Sunt conștient că telespectatorii din România vor fi patrioți în finală. De aceea nu îmi fac iluzii. Cel mai probabil, premiul cel mare va merge la cel mai talentat român! Dar dacă, totuși, se va întâmpla o minune și performanța mea îi va determina pe oameni să mă voteze, în primul rând mi-aș ajuta rudele care o duc mai greu decat mine, iar restul i-aș investi într-un nou proiect pe care îl am în minte. Ceva cu totul nou!

Un mesaj pentru telespectatorii din România care vor vota marele finalist pe 29 mai, la PRO TV.

Dragi prieteni români, rămân recunoscător pentru toate emoțiile pe care le-am trăit datorită vouă! Vă mulțumesc că m-ați primit cu căldură și inima dechisă. Votați-l pe cel care considerați că e cel mai bun. Votați pe cel care vă impresionează cel mai mult. Nu țineți cont de etnie, naționalitate sau religie! Faceți cum vă zice inima!