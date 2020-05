CASTIGATOR SURVIVOR ROMANIA 2020. Nebunie mare, fanilor nu le-a venit să creadă!

CASTIGATOR SURVIVOR ROMANIA 2020. Concursul Survivor Romania se apropie de sfarsit. Marea finala va avea loc pe 30 mai incepand cu orele 20:00, iar marele castigator va fi ales in direct, prin votul publicului.

Concurentii de la Survivor Romania s-au luptat pentru marele premiu, iar acum au mai ramas doar trei zile pana la finala. Pana atunci, cei care urmaresc cu interes concursul de la Kanal D si-au ales un favorit.

Este si cazul Cristinei Siscanu, care crede ca Emanuel va pune mana pe marele premiu. “Toti sunt buni, dar mie mi se pare ca Emanuel ar fi cel mai indreptatit sa ia trofeul. A fost foarte bun in competitie pana acum”, a scris Cristina Șișcanu pe o pagina de socializare.

Despre Survivor Romania

Asteptarea a luat sfarsit: finala Survivor Romania va avea loc sambata, 30 mai, de la ora 20:00, la Kanal D. Telespectatorii vor decide, prin vot, in direct, cine merita sa castige aceasta competitie, cine este concurentul care a cucerit inima celor de acasa si a dovedit, in cele patru luni de incercari, ca este demn de titlul de Survivor Romania.

Castigatorul Survivor Romania va primi marele trofeu, dar si premiul in valoare de 250.000 de lei.

Finala Survivor Romania: lista finalistilor

Cei patru concurenti care au ajuns in finala Survivor Romania sunt Elena Ionescu, Lola, Emanuel Neagu si Iancu Sterp.

Finalisti Survivor Romania: Lola (Lilia Crudu)

Lola este unul dintre concurentii care au ajuns finalisti Survivor Romania. Lola este o tanara de 32 de ani din Chisinau care locuieste de 12 ani in Bucuresti. Este antrenor personal de fitness, agent de vanzari pentru asigurari de viata si MC, pentru ca muzica este ceva fara de care nu poate trai.

"Sunt in aceasta competitie pentru a-mi demostra mie si familiei mele ca sunt puternica si pentru a-l face pe fratele meu mandru de mine. Accept orice provocare din partea vietii. Vreau sa am ce le povesti copiilor si nepotilor mei", afirma Lola la intrarea in competitie.

Elena Ionescu de la Survivor Romania

Elena Ionescu a ajuns printre finalisti la Survivor Romania. Artista a intrat in lumina reflectoarelor de la o varsta frageda; avea doar sase ani cand a pasit prima data pe o scena, a participat la numeroase concursuri nationale si internationale. Este licentiata in Jurnalism si a absolvit Scoala Populara de Arta, Sectia Canto si Teatru. In 2006 devenea, pentru zece ani, vocea formatiei Mandinga.Finalisti Survivor Romania: dupa despartirea de trupa Mandinga, Elena Ionescu si-a continuat cu succes cariera muzicala, impresionandu-si fanii cu piese precum "Pasiune", in colaborare cu Puya si Vescan, "Spune-i", in colaborare cu Mahia Beldo, sau "Ce e dragostea", recent lansata. Elena Ionescu a compus majoritatea pieselor pe care le interpreteaza, printre acestea numarandu-se si celebrele "Zaleilah" si "Papi Chulo", din perioada colaborarii cu Mandinga.

Emanuel Neagu de la Survivor Romania

Emanuel Neagu este al treilea din lista de finalisti Survivor Romania. Emanuel Neagu are 23 de ani si este dansator profesionist. Este originar din Cocorastii Colt, judetul Prahova, dar locuieste in Bucuresti. A incercat toate sporturile, insa marea lui pasiune a fost dansul, care i-a devenit si profesie.

"M-am inscris la Survivor Romania din pasiune pentru sport si pentru adrenalina, pentru necunoscut. Ma consider un tip rezistent, creativ si ma descurc in orice situatie", afirma Emanuel Neagu la intrarea in concurs.

Iancu Sterp de la Survivor Romania

Iancu Sterp, fost concurent la Puterea Dragostei, este fratele celebrului Culita Sterp.

"Nu pot sa spun ca am plecat neaparat de la confort pentru ca eu am o ferma de oi si vara le ducem la munte si vrand, nevrand, nu am tot timpul oameni si asa ca sunt nevoit sa merg si eu acolo si sa dorm intr-o baraca poate mai rea decat asta unde am venit aici. Unde sunt si sobolani si e frig, ploua, deci sunt obisnuit cu conditiile, asta nu o sa fie greu pentru mine", a spus Iancu Sterp cand a intrat in concurs la Survivor Romania.

Kanal D le aduce milioanelor de telespectatori un format revolutionar, un reality show de intensitate maxima: „Survivor Romania”! Veritabil experiment social si test de supravietuire, reality-ul le pune la incercare concurentilor, vedete si oameni necunoscuti inca publicului larg, inteligenta, puterea de adaptare la conditii extreme, inventivitatea, forta si rezistenta fizica si psihica.

Formatul original Survivor, produs de Acun Medya, a fost difuzat in tari precum Grecia si Turcia, unde a inregistrat un succes urias, atingand si 50 % cota de piata.

Survivor Romania - lista concurentilor

Concurentii au de infruntat conditiile dure ale salbaticiei, intocmai ca niste naufragiati pe o insula pustie. Isi construiesc singuri adapost, se hranesc cu ce le ofera natura, incearca sa gaseasca cele mai bune strategii pentru a se impune in grup si a rezista cat mai mult intr-un mediu strain, care nu are nimic din confortul cu care au fost obisnuiti.

Echipa Faimosilor de la Survivor Romania

Echipa Faimosilor este formata din Cristina Siscanu, Elena Ionescu, Lino Golden, Gratiela Teohari Duban, Mihai Onicas, Ruby, Asiana Peng, Bogdan Vladau, Augustin Viziru si Cezar Juratoni.

Echipa Razboinicilor de la Survivor Romania

Echipa Razboinicilor este formata din Adriana Popescu, Remus Laurentiu Mihai, Elena Karina Fetica, Cristian Marius Ionita, Claudia Mirela Rostas, Andrei Ciobanu, Lola (Lilia Crudu), Emanuela Carmen Huruiala si Andi Constantin.

“FanArena”, editie de colectie, imediat dupa Marea Finala “Survivor Romania”, sambata, de la 00:00, la Kanal D!

Ultima editie a acestui sezon va putea fi urmarita, in direct, sambata aceasta, de la ora 00:00, imediat dupa desemnarea castigatorului “Survivor Romania”.

“Va fi o editie de colectie, avand in vedere ca vom intra, in direct, la foarte scurt timp dupa ce se va afla cine va fi detinatorul trofeului . Desemnarea marelui castigator Survivor Romania, prin votul publicului, va naste emotii, va aprinde pasiuni. Astept cu nerabdare deznodamantul, decizia celor de acasa. Am si eu emotii pentru ca in tot acest timp in care s-a desfasurat competitia , i-am urmarit pe concurenti, i-am cunoscut apoi in emisiune, pe masura ce au iesit din concurs, le-am cunoscut familiile, apropiatii, am aflat lucruri extraordinare despre fiecare”, a declarat Cosmin Cernat.