CASTIGATOR VOCEA ROMANIEI 2019. Ce va face Dragoş Moldovan cu banii câştigaţi la Vocea României

CASTIGATOR VOCEA ROMANIEI 2019. Imediat după încheierea finalei Vocea României, Dragoș Moldovan a acordat un interviu.

"Mulțumesc mult tuturor celor care m-au susținut și m-au votat. Încă nu îmi dau seama cum mă simt. Trebuie să mai treacă vreo oră așa să mă liniștesc și să-mi dau seama de ce tocmai s-a întâmplat. Am spus mereu că de când am venit la acest concurs nu mi-am făcut niciun fel de așteptări și am vrut dar să cânt cât mai bine și să trăiesc momentele atunci pe scenă. A fost un drum foarte fain, în care am cunoscut mulți oameni faini", a spus Dragoș Moldovan.

Tudor Chirilă a comentat și el, imediat după concurs.

"Eu îl felicit pe Dragoș că a reușit să termine această finală. Multă lume nu se gândește poate la gradul de dificultate al pieselor pe care le-a avut el și ce înseamnă să supraviețuiești unui asemenea show. Suntem toți sfârșiți după un asemenea show", a spus Tudor.

CASTIGATOR VOCEA ROMANIEI 2019. Dragoș Moldovan nu ştie încă ce va face cu marele premiu, în valoare de 100.000 de euro.

"Nu m-am gândit, pentru că este o sumă mare pe care sincer nu am avut-o încă în mână și nici nu mi-am imaginat cum ar fi. Și prefer să spun că încă nu știu ce o să fac cu ei, decât să spun că... Încă nu m-am gândit, cred că mai am timp câteva zile să îmi revin după această experiență și să mă gândesc ce aș putea face cu atâția bani", a explicat câştigătorul Vocei României.

Dragoș este din Timișoara și e student la Conservator, unde studiază chitara. Tânărul mărturisește că muzica este pe primul loc în viața lui. "Când sunt obosit, cânt, când sunt fericit, cânt. Cealaltă pasiune a mea este dresajul canin și tot ce înseamnă câini".

Dragoș Moldovan a câștigat Vocea României 2019. Pe locul 2 s-a clasat Andi Țolea (echipa Smiley). Podiumul a fost completat de Jasmina Răsădean (echipa Irina Rimes). Pe ultimul loc s-a clasat Elena Bozian (echipa Horia Brenciu).

Tudor Chirilă a obținut al patrulea succes ca antrenor, după Tiberiu Albu (2014), Cristina Bălan (2015) și Teodora Buciu (2016).