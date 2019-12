CASTIGATOR VOCEA ROMANIEI 2019. Cine câştigă premiul de 100.000 de euro. Votează aici favoritul!

Emoțiile sunt uriașe, atât în rândul concurenților, dar și din partea telespectatorilor, pentru că peste doar o zi vor putea afla marele câștigător de la Vocea României. Cei patru finaliști care au mai rămas în cursa din show-ul de pe PRO TV vor putea fi urmăriți vineri, de la 20:30, când este transmisă emisiunea de talente muzicale. Finaliștii au fost stabiliți cu o săptămână în urmă, în cadrul penultimei ediții din 2019. Peste doar o zi, aceștia se vor lupta în marea finală și vor trece prin diverse probe, în care vor da tot ce au mai bun, din punct de vedere artistic.

CASTIGATOR VOCEA ROMANIEI 2019. Surpriză uriaşă, cine a fost votat MASIV în show-ul Pro TV

Cei patru finalişti, Dragos Moldovan, Andi Tolea, Jasmina Rasadean si Elena Bozian se vor bate, așadar, mâine seară, în finala ”Vocea României”pentru titul dar și pentru suma substanțială pusă la dispoziție de organizatori. Este vorba de 100.000 de euro.

CASTIGATOR VOCEA ROMANIEI 2019: Jasmina Răsădean

În vârstă de 16 ani, Jasmina Răsădean este din Arad și studiază canto - muzică ușoară la Liceul de Arte "Sabin Drăgoi", în clasa a XI-a. La Vocea Românei a interpretat piesa "I Put a Spell On You", iar interpretarea sa a avut un efect puternic asupra celor 4 jurați. Cu toții au apăsat pe buton, complet răstălmăciți de maturitatea și forța vocii Alexandrei. Tânăra a ales să meargă în echipa lui Tudor. La knockout-uri, Jasmina a cântat "Sail" (Awolnation), dar Chirilă nu a ales să meargă mai departe în competiție cu ea. Însă, norocul a fost de partea Jasminei pentru că a fost salvată de Irina.

În etapa Confruntărilor, Jasmina Răsădean și Mădălin Antonesei, ambii salvați de Irina în etapa knockout-urilor au interpretat "Another Way To Die" (Alicia Keys & Jack White). Irina Rimes a ales-o pe Jasmina. În live-uri concurenta a impresionat cu piesa "I Will Survive" (Gloria Gaynor). Voturile publicului au trimis-o în cea de-a doua semifinală. Aici, concurenta a interpretat o piesă în limba română, "Lume, lume", varianta Damian Brother feat. Andra & Cabron". Horia Brenciu a apreciat alegerea muzicală, iar Smiley și Chirilă i-au complimentat vocea și felul în care a dus la capăt melodia.

"Ai reușit să îi dai o altă interpretare piesei. Te-am văzut într-o altă lumină. Bravo, felicitări!", i-a transmis Smiley concurentei.

Tot în cadrul acestei ediții, Jasmina a mai urcat pe scenă împreună cu mentorul său, Irina Rimes și cu al său coleg, Bogdan Dumitraș. Cei trei au interpretat "Blow" (Ed Sheeran & Chris Stapleton & Bruno Mars).

CASTIGATOR VOCEA ROMANIEI 2019: Andi Țolea

Andi are 18 ani și este elev. La audiții, Andi a fost concurentul care a schimbat regulile jocului de la Vocea României. A interpretat piesa "Make It Rain" și emoția cu care a cântat, laolaltă cu talentul vocal, i-au impresionat pe antrenori. În acea clipă nu a mai contat faptul că echipele erau complete. Horia, Irina, Smiley și Tudor nu au putut lăsa o asemenea voce să le scape printre degete. Tânărul l-a ales pe Smiley ca antrenor. Pentru că acesta avea un concurent în plus, la knockout-uri, Andi nu a făcut parte dintr-un trio, ci dintr-un cvartet alături de Kevin Magalhaes, Alexandru Ciubotaru și Gabriel Bîscoveanu. Interpretarea sa a piesei "I Will Always Love You" l-a convins pe Smiley să îl păstreze în echipă.

În Confruntări, Andi a format un duet cu Zoe Grigoraș. Cei doi au interpretat piesa "lovely" (Billie Eilish & Khalid). La ediția live, Andi a adus emoție pe scena de la Vocea României cu piesa "Without You" (Mariah Carey). Interpretarea sa a ajuns la sufletul publicului, fiind trimis în etapa următoare.

În cadrul celei de-a doua semifinale, Andi a fost protagonistul unui moment puternic interpretând piesa "Angels" a lui Robbie Williams. El a mai urcat pe scenă alături de Smiley și Elena Ilie, interpretând piesa "Oficial îmi merge bine".

CASTIGATOR VOCEA ROMANIEI 2019: Elena Bozian

Elena are 23 de ani și este inginer la Uzina din Mioveni. Nu are studii muzicale, dar pasiunea pentru muzică a fost atât de puternică încât a învățat singură. La audiții, concurenta a cântat "Feel It Still" și l-a convins pe Horia. La knockout-uri, Elena a pregătit piesa "Crazy" și a trecut în etapa următoare, fiind aleasă de antrenor.

În cadrul Confruntărilor, Elena a cântat în duet cu Luiza Constantin piesa "California Dreamin'" (The Mamas and the Papas). Concurenta a ajuns în prima semifinală, în detrimentul Luizei.

Elena Bozian a cântat în primul live de la Vocea României 2019 piesa "Hoy Tengo Ganas De Ti". Concurenta a primit voturile publicului.

La cea de-a doua semifinală, Elena s-a făcut remarcată în cadrul a două momente muzicale. A cântat piesa lui Frank Sinatra, "That's Life" alături de Horia și Adriana Simionescu. A urmat apoi momentul solo în care tânăra a interpretat piesa "Forever Young" de la Alphaville.

CASTIGATOR VOCEA ROMANIEI 2019: Dragoș Moldovan

Dragoș este din Timișoara și are 21 de ani. Se ocupă cu dresajul canin și cu muzica, cea din urmă aflându-se pe primul loc în viața lui. Face parte din două trupe de muzică rock și studiază chitara la Facultatea de Muzică. La audițiile pe nevăzute de la Vocea României 2019, concurentul a interpretat melodia "Feeling Good". A ridicat publicul în picioare și a întors toate scaunele. Dragoș l-a ales pe Tudor Chirilă. În rundă de knockout-uri, tânărul a interpretat dificila piesă a celor de la Judas Priest, "Painkiller". El s-a luptat cu ale sale colege de echipă - Natalia Sălăgean și Britta Seidner și a câștigat. Dragoș Moldovan a trecut în etapa Confruntărilor.

În cadrul Confruntărilor, Dragoș s-a duelat cu Ana Maria Ioana pe melodia "Just A Fool" (Christina Aguilera & Blake Shelton). Dragoș a ieșit învingător, iar în prima semifinală a cucerit publicul cu o interpretare rock a piesei "The Winner Takes It All" de la ABBA.

Dragoș a cucerit publicul și în cea de-a doua semifinală. A format un trio împreună cu Tudor Chirilă și Mădălina Lefter interpretând piesa "Calul din Marlboro" de la Vama Veche. În timpul momentului solo, Dragoș a cântat "Always" de la Bon Jovi.