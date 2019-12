Castigator Vocea Romaniei 2019. Dragoş Moldovan şi-a revenit după două săptămâni de comă VIDEO

CASTIGATOR VOCEA ROMANIEI 2019. Despre cântărețul de rock, cu o voce ieșită din comun, deja știe toată lumea. Când spui Dragoș Moldovan, deja știi despre cine este vorba. Dar câtă lume știe prin ce momente grele a trecut Dragoș, momente în urma cărora a rămas desfigurat.

Tudor Chirilă i-a mulțumit lui Dragoș Moldovan pentru interpretarea din ultima semifinală, mai ales pentru cei care nu au reușit să audă LIVE piesa cântată de Bon Jovi în concertul susținut la București, așa cum trebuia.

"Accidentul m-a schimbat complet. Aveam totul, la 18 ani, mă credeam șmecher și... Muzica m-a ajutat să trec psihic dincolo de zidurile spitalului. M-a ajutat în acele momente. Acum sunt schimbat, am fața puțin modificată, nu văd cu ochiul drept, asta a fost cel mai greu pentru mine, să mă obișnuiesc cu ideea asta!", a povestit Dragoș Moldovan.

Dragoș Moldovan acum este student la Conservatorul din Timișoara, are și o trupă rock, care se numește Pandora și se ocupă și cu dresajul canin.

În 2016, Dragoș, acum în vârstă de 21 de ani, a trecut prin momente grele suferind un grav accident auto. A fost în comă timp de două săptămâni și a suferit două operații, la cap și la mână. Medicii au fost nevoiți să-i extragă bucăți din osul cranian. După trauma suferită, cântărețul a decis să se bucure mai mult de plăcerile vieții.

"Dragoș este unul dintre concurenții adevărați care au fost pe scena Vocea României. L-am auzit la repetiții cum i s-a spus să își menajeze vocea și nu a făcut-o. A cântat fără să se gândească la el, a dat și dă totul pe scenă!", a fost replica lui Horia Brenciu.

CASTIGATOR VOCEA ROMANIEI 2019: Dragoș Moldovan

Dragoș este din Timișoara și are 21 de ani. Se ocupă cu dresajul canin și cu muzica, cea din urmă aflându-se pe primul loc în viața lui. Face parte din două trupe de muzică rock și studiază chitara la Facultatea de Muzică. La audițiile pe nevăzute de la Vocea României 2019, concurentul a interpretat melodia "Feeling Good". A ridicat publicul în picioare și a întors toate scaunele. Dragoș l-a ales pe Tudor Chirilă. În rundă de knockout-uri, tânărul a interpretat dificila piesă a celor de la Judas Priest, "Painkiller". El s-a luptat cu ale sale colege de echipă - Natalia Sălăgean și Britta Seidner și a câștigat. Dragoș Moldovan a trecut în etapa Confruntărilor.

În cadrul Confruntărilor, Dragoș s-a duelat cu Ana Maria Ioana pe melodia "Just A Fool" (Christina Aguilera & Blake Shelton). Dragoș a ieșit învingător, iar în prima semifinală a cucerit publicul cu o interpretare rock a piesei "The Winner Takes It All" de la ABBA.

Dragoș a cucerit publicul și în cea de-a doua semifinală. A format un trio împreună cu Tudor Chirilă și Mădălina Lefter interpretând piesa "Calul din Marlboro" de la Vama Veche. În timpul momentului solo, Dragoș a cântat "Always" de la Bon Jovi.