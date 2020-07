Cât a ajuns să coste un mic dejun la un restaurant din Mamaia. "Am vrut să iau scaunul, crezând că este inclus în preţ"

Preţurile de pe litoralul românesc au crescut în ultima perioadă, mai ales în condiţiile în care afacerile au fost grav afectate de pandemia de coronavirus. Scumpirea se resimte şi în restaurantele din Mamaia. Doi tineri au luat masa în oraş, într-un restaraunt din Mamaia Nord, însă au rămas şocaţi când au văzut că trebuie să plătească 92 de lei pentru o salată asortată, o omletă şi o lipie.

"Sprijiniti turismul romanesc!(?). Un mic dejun banal, pe o terasa din Mamaia Nord. Omleta ( fara garnitura sau verdeata )- 35 RON. Salata asortata ( maxim jumatate de rosie, 3 felii de ceapa si niste salata creata, vreo 2 bucatele) – 25 RON. Deci , o omleta si o salata asortata banala – 60 RON. O fi bine, o fi rau? Cand am plecat, am vrut sa iau si scaunul, crezand ca e inclus in pret", a scris Ovidiu pe pagina de Facebook.

Un sejur la mare s-a scumpit, însă românii nu se dau înapoi de la distracţie şi vacanţă. În ciuda preţurilor exagerate, plajele de pe litoral sunt pline de turişti.

Conform Digi24, un cuplu trebuie să plătească pentru un sejur de şapte noi la un hotel de 3 stele suma de 1.700 de lei/ cuplu. Dacă este vorba de o familie cu copil mic, între 0-5 ani, oferta porneşte de la suma de 1.800 de lei/ sejur, fără masa inclusă. Pentru un hotel de 4 stele, tot fără masa inclusă în oferta, un cuplu va scoate din buzunar cel putin 2.650 de lei. Pentru o familie cu un copil de până în 5 ani, tariful incepe de la sua 3.200 de lei, în timp ce o familie cu doi opii cu vârste între 3 si 8 ani, atunci costul sejurului începe de la 4.800 de lei.