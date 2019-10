Cât de iertator eşti în funcţie de zodie

Specialistii in astrologie au studiat o serie de caracteristici comune ale zodiilor si au aflat cat de iertatori sunt oamenii in functie de semnul in care s-au nascut.

Berbec

Berbecii pe cat de rapizi sunt la manie, pe atat de usor iarta. Partea proasta este ca, atunci cand sunt suparati, nu vorbesc deloc, se inchid in ei, iar tacearea poate fi apasatoare si ti se poate parea ca "ruptura" va fi definitiva. Cu toatea acestea, Berbecii apreciaza onestitatea si candoarea si vor ierta foarte usor daca ii abordezi direct si sincer.

Taur

Taurilor le place foarte mult sa se contrazica si este foarte usor sa intri in conflict cu ei. Insa pentru Tauri, cearta este ceva distractiv. Ei sunt foarte agresivi, chiar cruzi, iar apoi se comporta ca si cand nimic nu s-ar fi intamplat. Cel mai repede ii "inmoi" luandu-i la sentiment, povestindu-le despre primele momente in care v-ati cunoscut. Sunt foarte loiali si de multe ori isi cer ei scuze daca se considera vinovati cu ceva. Nu sunt ranchiunosi.

Gemeni

Gemenii sunt foarte iertatori. De cele mai multe ori conflictele apar din cauza ca nu stiu cand sa taca. De asemenea, lor le place sa se certe de dragul de a vorbi. Jumatate din vorbele pe care le spun nu sunt intentionate, este un fel de sport. Isi cer iertare imediat ce au facut ceva gresit.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.