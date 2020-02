Cât de mult ai risca pentru câteva zeci de like-uri pe Instagram? O tânără sfidează moartea, la 1.000 de metri înălţime VIDEO

Imaginile au fost filmate pe Pedra da Gavea, o stâncă celebră din apropiere de Rio, unde însă şi mulţi aventurieri şi-au pierdut viaţa. Tânăra din imagine a fost norocoasă, deşi a sfidat moartea centimetru cu centimetru, chiar prietenul ei, cel care a filmat-o, sfătuind-o să coboare mai jos pe stângă, pentru a obţine o imagine şi mai uimitoare.

Citeşte şi Este cea mai periculoasă destinaţie turistică din lume? Oamenii îşi riscă viaţa pentru astfel de poze FOTO

Un studiu recent atrăgea atenția că selfie-urile au ucis mai mulţi oameni la nivel global decât atacurile rechinilor. Este vorba de peste 300 de oameni care au murit în timp ce fotografiau sau se filmau cățărați pe clădiri, poduri, trenuri în mers sau stau pe marginea prăpastiilor.

There is no fucking way. pic.twitter.com/LH1uigI5QE