Cât de stresate sunt zodiile

Berbec

Cei născuți sub semnul "berbecului" sunt oameni foarte responsabili, îndrăzneți și pricepuți, iar acest lucru îi determină adesea să accepte noi provocări. Din acest motiv, nu este neobișnuit ca aceștia să aibă prea multe lucruri de făcut, iar reticența lor de a delega altora angajamentele asumate le provoacă stres excesiv.

Taur

Cei nascuti sub acest semn zodiacal iubesc întârzierea și amână pentru mâine ceea ce pot face astăzi. Ei sunt încăpățânați, cinstiți și răbdători și ceea ce le provoacă cel mai mult stres sunt îndoielile, conjuncturile și conflictele pe care încearcă în orice mod să le evite.

Gemeni

Oamenii născuți sub semnul gemeni detestă monotonia. Ei au o personalitate foarte multilaterală, sunt veseli și plini de spirit, dar și nestatornici și capricioși. Minciuna reprezintă o sursă de stres pentru ei. Cu toate acestea, gemenii sunt capabili să rezolve întotdeauna problemele cu un pic de umor.

Rac

Oamenii născuți sub acest semn zodiacal sunt foarte sensibili și susținători. Ei își iubesc familia și respectă ierarhiile la locul de muncă. De asemenea, sunt foarte pretențioși și nu își pierd timpul. Superficialitatea și lejeritatea îi deranjează , provocându-le mult stres.

Leu

Cei născuți sub semnul leului sunt oameni egoiști și mândri, dar știu cum să fie afectuosi și disponibili. Mândria și curajul sunt semnele distinctive ale leului, precum și dorința constantă de a avea control complet asupra situațiilor. Acest lucru nu este întotdeauna posibil generând stres pentru această zodie.

Fecioara

Cei născuți sub semnul Fecioarei pot părea timizi și detașați, dar în realitate ei doar analizează și reflectă. Sunt foarte harnici, calitate apreciată de ceilalți, dar nu le place să fie în centrul atenției și preferă să delege deciziile care trebuie luate pentru alții. Cu toate acestea, "limita" Fecioarei este aceea de a nu fi în stare să păstreze promisiunile, ceea ce determină în ei mult stres.

Balanța

Balanța este un semn care caută întotdeauna echilibru și armonie. Cei născuți sub acest semn sunt iubitori de viață liniștită și sunt creativi, dar și puțin zadarnici. Ei nu tolerează eșecurile și conflictele, pe care întotdeauna se simt obligați să le rezolve pentru a restabili armonia. Acest lucru generează stres.

Scorpion

Cei născuți sub semnul Scorpionului sunt oameni enigmatici, foarte siguri pe ei, duri, energici și senzuali. Limita lor este lipsa de încredere față de ceilalți, ceea ce îi determină să investigheze și întotdeauna să știe totul, să experimenteze situații de incertitudine și stres.

Săgetator

Persoanele născute sub semnul Săgetatorului sunt extrovertite și optimiste și știu să creeze legături profunde cu ceilalți. Ei sunt, de asemenea, nerăbdători, excesivi și "hiperactivi", iar acest lucru, pe termen lung, poate deveni dificil de susținut, generând stres.

Capricorn

Persoanele născute sub acest semn sunt extrem de serioase și de încredere, dar fiind foarte ambițioase, sunt deseori nemulțumiți de rezultatele pe care le obțin. Caracterizat de un temperament melancolic are adesea dificultăți în a înțelege aspectele pozitive ale diferitelor situații.

Vărsător

Persoanele născute sub semnul Vărsătorului sunt sincere, tolerante, afectuoase și originale, dar adesea tind să fie dezorganizate și distrase. Ei cred că au totul sub control și pot face lucruri fără să se bazeze pe ajutorul altora, însă atunci când situația scapă de sub contorl, sunt supuși stresului.

Pești:

Oamenii născuți sub semnul peștilor tind să mențină o anumită distanță față de ceilalți, din cauza sensibilității lor extreme. Ei sunt foarte intuitivi, idealiști și romantici, dar nu au multă încredere în sine, astfel încât situațiile care necesită responsabilități și abilități de luare a deciziilor sunt percepute ca stresante.